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才剛出門　知名經濟學家宋清輝「12歲兒墜17樓」身亡

▲▼知名經濟學家宋清輝12歲兒子墜樓身亡。（圖／翻攝自開屏新聞）

▲宋清輝表示，事發當天，兒子像往常一樣早起上學。（圖／翻攝自開屏新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸知名經濟學家宋清輝11月23日在某社交平台上，公佈了兒子宋某然的死訊。在宋清輝看來，過重的作業負擔、學校頻繁的考試及「唯分數論」、對孩子心理輔導不及時、流於形式都是導致孩子高空墜亡的重要原因之一，「壓垮孩子的，除了沉重的作業負擔，學校頻繁的考試，也是把孩子逼上絕境的原因之一。」

據《開屏新聞》報導，11月23日6點26分左右，12歲的宋某然從17樓墜下身亡。據宋清輝表示，事發當天，像往常一樣，剛上過一的兒子宋某然需要在早晨5點55分起床，以便能在7點10分之前趕到學校。

與以往不同的是，宋某然墜樓的那天，家中因為沒有做早餐的食材，宋清輝囑咐他，上學前，去外面吃點東西，宋某然回應說「好」後便出了門，那一天，因為有工作要趕，宋清輝沒有像往常一樣開車送他。從出門再到從17樓墜落，整個過程只有15分鐘左右，宋某然從位於龍崗區五聯社區的一個小區17樓墜下身亡。

「我四處瘋狂尋找，發現了他的時候，已經是20分鐘以後，」宋清輝看到兒子墜落在二樓一個封閉的陽台上。他用盡全身力量一把拉散了安裝在窗戶上的防護欄，跳進陽台，「那天早上很冷，他一個人靜靜地躺在那裡，顯得很孤單，腦邊一灘鮮血。我一邊不停地為他做人工呼吸，一邊撥打120、110和我家人的電話，等他們趕到的時候，我摸到兒子的手已經涼了。」兒子的墜亡，對於宋清輝一家來說，都太過於突然和意外。

在孩子媽媽的引導下，宋某然1歲的時候就對畫畫十分感興趣，一直筆勤不輟，只要能夠見到哪怕只有一片紙頭，他都會拿出隨身攜帶的畫筆低頭認真畫畫，一直到他離開這個世界。他離開的前幾天，還告訴宋清輝，他的一張大畫還有一個月就可以完工，目前剛畫了一個開頭部分。

宋清輝說，「孩子還對媽媽說，這週要進行體育考試，叫媽媽給他做點好吃的，補充能量和增加營養。孩子出事的同月，學校曾對學生的心理健康狀況進行測評，學校的老師告訴他媽媽，孩子心理健康，沒有問題。」

▲▼知名經濟學家宋清輝12歲兒子墜樓身亡。（圖／翻攝自開屏新聞）

▲知名經濟學家宋清輝12歲兒子墜樓身亡。（圖／翻攝自開屏新聞）

「孩子離開後，我一直在反思自己的問題，」反思的同時，宋清輝認為，過重的作業負擔、學校頻繁的考試及「唯分數論」、對孩子心理輔導不及時、流於形式都是導致孩子高空墜亡的重要原因。

「我兒子剛上國中的這兩個月裡，每天做作業要做到很晚，甚至還有不少當晚做不完，第二天上學前補做作業的情況。」宋清輝說，孩子的課業負擔正以一種更加隱蔽的形式出現，各種打卡軟體、作業群、家長群、家委群等比之前更多，有些還收取不菲的額外費用。

「一個背英語單詞的打卡軟件700元（人民幣，下同），有時候體育課後作業也要打卡。」在宋清輝看來，壓垮孩子的，除了沉重的作業負擔，學校頻繁的考試，也是把孩子逼上絕境的原因之一。

宋清輝回憶，在孩子墜樓前的3天，期中考試成績出來，不太理想的成績讓宋某然有些沮喪。那時候媽媽告訴他，如果數學學得太吃力，可以放一放。同時，在事發前一天，宋某然因作業做得不理想，被老師通報批評，回家後宋某然鬱鬱寡歡，對他最喜歡的畫畫也好像失去了興趣。

事後，宋清輝提出質疑，學校是否有引導孩子正確地去看待考試成績。此後，宋清輝得到的回覆是，孩子期中考試出成績日，學校有給孩子們上心理輔導課，安撫孩子們考後的心情，「我後面去查孩子班級的課程表，發現學校根本沒有這個心理課程。在我們質問之下，他們說純屬巧合。」

痛失愛子之後，宋清輝說，深圳市公安局龍崗分局、新生派出所、龍崗區街道辦、龍崗區婦聯等政府相關部門，都及時給予了幫扶，「只有學校主管部門深圳市龍崗區教育局一直在迴避，試圖推卸所有的責任，非常令我們無法接受」。

經過這次失子之痛，宋清輝表示，他們和兒子宋某然的媽媽都立志做出改變。今後，不會再讓孩子埋頭於書本考試，會讓他做自己感興趣的事情，自由成長成材，「兒子以這種方式給我們帶來了許多改變，我希望他的短暫人生和悲劇能夠產生一定的警醒效應和社會影響，避免今後出現更多類似的一幕發生，讓雙減行穩致遠。」

對此，深圳龍崗區教育區一工作人員表示，相關部門已經對此事介入調查，而家長提出的疑問，在與家屬協商解決此事時，已作出回應。

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