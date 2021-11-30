宜蘭怪男電桿「堆大石」清完又堆　撞傷員警拒談動機

▲堆放石頭，不服盤查衝撞警的張男，被警破窗還開車逃，最後落網。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭張姓男子在宜蘭市電桿旁堆放大石頭的怪異行徑，29日被PO上網，警方巡邏時巧遇林男在宜市南橋三路與育才路口，正在堆放石頭，員警上前盤查，張男開車離去，警尾隨後，張男停車假裝配合盤查時，竟又駕車駛離，尤姓員警趨前阻止，遭張男開車撞傷腿部及手部，另名林姓員警雙手擦挫傷。警網圍捕逮人，張男未說明為何要在路邊堆大石頭，而警依妨害公務罪嫌將他移送偵辦。

住在宜蘭市育才國小附近的37歲張姓男子，幾個月前曾在住處鄰近電線桿堆放直徑約50公分大石頭，每支電桿約推10到20顆不等，民眾出入不便，開車時會碰到石塊，之前市公所前往清運後，最後又再度出現。

29日上午，市公所派怪手前往育才國小附近清除石塊，宜蘭警方29日也在網路社群發現有人PO：「宜蘭市南橋三路路段遭人堆放數顆石頭…」後，宜蘭分局進士派出所調閱路口監視器及查訪附近住戶，發現一名男子於南橋路週邊電線桿，確有堆放石頭之行為。



警方立即掌握是張姓男子所為，並派員前往約制告誡其勿隨意放置石頭妨礙交通，警員尤聖堯、林宜煊於29日14時許前往張男住居所進行約制，行經南橋三路與育才路口，適巧見張男正在堆放石頭。

員警上前盤查，張男立即駕駛自小客車離去，警方持續於後方跟隨至惠民路與清華路口，張男停車假裝配合警方盤查，隨後突然不服盤查駕車駛離，尤姓員警趨前阻止，過程中遭張男駕車撞擊受傷，經尤員破窗後張男繼續駕車逃逸至惠民路與尚好路口，警網趕到將張男，帶下車並依現行犯逮捕，全案依妨害公務罪嫌移送偵辦。而尤姓員警腿部及手部遭張男衝撞受傷，林姓員警雙手擦挫傷，均由救護車送往陽大醫院治療。