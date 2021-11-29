宜蘭怪男學校附近電桿「堆大石」　清完又堆還撞傷員警左腳

▲警盤查張男堆石頭的怪異行勁，圍捕時一名警員卻被擦撞左腳。（圖／擷取自《宜蘭知識》＋）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭有一怪異男子最近常在宜蘭市育才國小附近電線桿擺放大石頭，市公所29日上午清走後，男子開車再度堆大石頭，29日下午2時，警方上前攔查，男子假意配合卻加速逃逸，過程中還撞傷員警左腳，警網圍捕，在員山鄉惠民路與尚好路口，破窗喝令男子下車，依現行犯逮捕。警方正在釐清張男堆石頭動機。

▲▼宜蘭市公所清理張男堆放的大石頭。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

住在宜蘭市育才國小附近的37歲張姓男子，幾個月前曾在住處鄰近電線桿堆放直徑約50公分大石頭，每支電桿約推10到20顆不等，民眾出入不便，開車時會碰到石塊，之前市公所前往清運後，最後又再度出現。

張男再堆大石頭，29日上午，市公所派怪手前往育才國小附近清除石塊，未料張男在中午過後再度開車載著石塊，這次換成堆放在南橋三路及育才路口，進士派出所兩員警巡邏時，赫見張男在堆石頭，上前盤查時，張男假意配合說要上車拿東西，開車加速逃逸時還擦傷一名員警左腳，員警騎車追人。

宜蘭警方出動數輛警車在鄉間小路追緝，後在員山鄉惠民路與尚好路堵住張男人車，張拒絕下車，警方破窗逮人，全案依妨害公務罪送辦，警方正在釐清張男堆石犯案的動機。