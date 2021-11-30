老公在韓國運毒被逮！需服刑至2026年　妻訴請離婚獲准

▲新竹一名人夫因在韓國涉嫌運毒，慘被判刑8年，因而被老婆向法院訴請離婚。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



記者林冠吟／新竹報導

新竹一名人妻向法官表示，和丈夫自1996年結婚後育有3名子女，但丈夫卻在2018年時因在韓國接應他人運送毒品而被逮捕，遭韓國法院判刑8年，主張其丈夫目前已入監服刑2年多，夫妻倆長年異地分居，而丈夫顯然無法照顧家庭和子女，訴請離婚。新竹地院審理後，判准2人離婚。

人妻向法官表示，她和丈夫2人自1996年結婚，婚後育有3名子女，3名子女現皆已成年，但丈夫在2018年時出境前往韓國，卻因為在韓國當地接應他人運送毒品而被逮，事後被韓國法院判刑8年，主張丈夫現已服刑2年多，夫妻倆長年分居，丈夫因犯罪入獄顯然無法照顧家庭子女，其入獄至今更還需由妻子來幫忙償還在外所積欠的債務，認為2人的婚姻關係已無從維繫，向法院訴請離婚。

新竹地院審理後指出，經查人夫在2018年出境後，就在韓國因犯下毒品運送罪，遭韓國法院判刑8年，刑期至2026年5月，仍二女兒出庭時也向法官表示，父親目前人在韓國服刑，他在出國前有跟她說要去韓國，但沒有說要做什麼，也沒有說何時回來，只知道父親在外有欠債，但欠誰、欠多少，都不清楚，父親在韓國時有寫信給她，表示同意離婚等語。

法官表示，人夫自2018年出境後就因在韓國涉罪入獄，認為夫妻倆至今已分居3年多，無法再共同生活，且人夫還須在韓國服刑至2026年5月，兩造客觀上已難共同生活經營婚姻，人夫入獄也曾寄信向老婆表示同意離婚等語，認為2人誠摯相愛基礎已動搖而不復存在，判准2人離婚。