　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老公在韓國運毒被逮！需服刑至2026年　妻訴請離婚獲准

▲▼離婚。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲新竹一名人夫因在韓國涉嫌運毒，慘被判刑8年，因而被老婆向法院訴請離婚。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／新竹報導

新竹一名人妻向法官表示，和丈夫自1996年結婚後育有3名子女，但丈夫卻在2018年時因在韓國接應他人運送毒品而被逮捕，遭韓國法院判刑8年，主張其丈夫目前已入監服刑2年多，夫妻倆長年異地分居，而丈夫顯然無法照顧家庭和子女，訴請離婚。新竹地院審理後，判准2人離婚。

人妻向法官表示，她和丈夫2人自1996年結婚，婚後育有3名子女，3名子女現皆已成年，但丈夫在2018年時出境前往韓國，卻因為在韓國當地接應他人運送毒品而被逮，事後被韓國法院判刑8年，主張丈夫現已服刑2年多，夫妻倆長年分居，丈夫因犯罪入獄顯然無法照顧家庭子女，其入獄至今更還需由妻子來幫忙償還在外所積欠的債務，認為2人的婚姻關係已無從維繫，向法院訴請離婚。

新竹地院審理後指出，經查人夫在2018年出境後，就在韓國因犯下毒品運送罪，遭韓國法院判刑8年，刑期至2026年5月，仍二女兒出庭時也向法官表示，父親目前人在韓國服刑，他在出國前有跟她說要去韓國，但沒有說要做什麼，也沒有說何時回來，只知道父親在外有欠債，但欠誰、欠多少，都不清楚，父親在韓國時有寫信給她，表示同意離婚等語。

法官表示，人夫自2018年出境後就因在韓國涉罪入獄，認為夫妻倆至今已分居3年多，無法再共同生活，且人夫還須在韓國服刑至2026年5月，兩造客觀上已難共同生活經營婚姻，人夫入獄也曾寄信向老婆表示同意離婚等語，認為2人誠摯相愛基礎已動搖而不復存在，判准2人離婚。

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
雷／《華燈》深山女屍是誰？網驚「這張照片」早預言
Uber Eats反制鄧佳華？　一招外送員全被害慘
快訊／嘉義南靖車站　旅客揚言「要殺人」！
iPhone出現「4徵兆」快備份！　恐無預警死機
快訊／高雄水泥廠拆除意外！　司機「連人帶怪手」遭活埋
LIVE／ET午間新聞：高嘉瑜家暴首發聲！父母看新聞才知女兒
29歲正妹「只穿內褲」趴著　淫色按摩師邊壓邊射慘了
高嘉瑜男友「長相PR多少？」　網見3條件喊90以上：擋不住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工人拆除鷹架不慎摔落地面慘死　負責人認錯賠償和解獲緩起訴

快訊／嘉義南靖車站「旅客揚言要殺人」！警當場逮捕

過馬路遭輾「19處骨折肝臟撕裂」　宜蘭小6生出院感謝醫療團隊

快訊／高雄水泥廠拆除工程傳意外！　司機「連人帶怪手」遭活埋

正妹背影讓他忍不住！嘉明噴留內褲成鐵證　淫色按摩師慘了

「我做了禽獸不如的事？」工程師性侵女網友　賠70萬仍起訴

龍德造船廠工安意外1死1昏迷　逃死劫工人：很遺憾沒救到同事

幫鐵門QQ！19歲男撂4人組「刀棍隊」　因「一個杯子」狂砸酒店

妻子與陌生男視訊！莽男氣不過11刀殺妻二審改輕判

毒販遭控殺害姨丈黑吃黑　無期徒刑更四審再改判無罪確定

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

工人拆除鷹架不慎摔落地面慘死　負責人認錯賠償和解獲緩起訴

快訊／嘉義南靖車站「旅客揚言要殺人」！警當場逮捕

過馬路遭輾「19處骨折肝臟撕裂」　宜蘭小6生出院感謝醫療團隊

快訊／高雄水泥廠拆除工程傳意外！　司機「連人帶怪手」遭活埋

正妹背影讓他忍不住！嘉明噴留內褲成鐵證　淫色按摩師慘了

「我做了禽獸不如的事？」工程師性侵女網友　賠70萬仍起訴

龍德造船廠工安意外1死1昏迷　逃死劫工人：很遺憾沒救到同事

幫鐵門QQ！19歲男撂4人組「刀棍隊」　因「一個杯子」狂砸酒店

妻子與陌生男視訊！莽男氣不過11刀殺妻二審改輕判

毒販遭控殺害姨丈黑吃黑　無期徒刑更四審再改判無罪確定

快訊／《1988》高庚杓確診新冠肺炎！突破性感染　繼Lisa又一例　

北市「冬日滑雪村」免費拍！繽紛高空纜車、峽灣小屋超夢幻

台北瘋跨年！週末市集接力嗨　網美必朝聖6大魔幻燈飾一次看

高嘉瑜上節目選台大美女…擇偶條件「不喜歡會打人的」　20多年後遇恐怖情人

12生肖2022年財運曝光！「5種人」吉星加持賺到手軟

亞巡賽相隔20個月復賽首站　詹世昌最後一桿逆轉奪冠

工人拆除鷹架不慎摔落地面慘死　負責人認錯賠償和解獲緩起訴

嫌iPhone「1按鍵」沒用到能激勵人！3千果粉怒打臉：最實用功能

快訊／民進黨婦女部慰問高嘉瑜　「提供協助支持採法律行動」

約網友一夜放縱！26歲宅男「驗出染愛滋」崩潰大喊：一次就中啊？

社會熱門新聞

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

雪碧成法院認證小三　判賠正宮45萬

OL夜店被強暴　壯男扯：是她硬要

快訊／鈕承澤今天花蓮入獄！

台南轎車燒炭　1醫師陳屍後座

即／男大生打撞球突昏迷！搶救不治

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

嘉明噴留內褲成鐵證　淫色按摩師慘了

妻控夫不戴套敗訴　揭被逼做愛千次換離婚逆轉

快訊／台南市關廟區食品工廠火警　大批消防灌救

樂華夜市盃開打！胖男「凌空飛踢」反遭一拳KO

男大生中正大學撞球　突昏迷命危

疑疾病猝發計程車高速自撞　北投運將送醫身亡

更多熱門

相關新聞

路透：7國助台造潛艦　如桃太郎對抗惡魔

路透：7國助台造潛艦　如桃太郎對抗惡魔

路透社報導，美英等7國廠商和專業人士伸出援手，暗中幫助台灣建造自己的潛艦，有如日本民間故事桃太郎對抗惡魔的翻版。

人妻調ETC抓姦　逮到老公和小三玩遍台灣

人妻調ETC抓姦　逮到老公和小三玩遍台灣

梁維珊／從大S離婚看兩岸離婚差異

梁維珊／從大S離婚看兩岸離婚差異

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

大S的離婚過程堪稱優秀示範！

大S的離婚過程堪稱優秀示範！

關鍵字：

韓國運毒離婚

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

高嘉瑜傳多部「私密影片」被掌握　被家暴卻不敢分手

400年前已知Omicron會爆發！神鬼先知預言成真

工安新人督導　工人酸：你最沒用

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

李李仁強暴戲太兇殘　不敢給兒看

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面