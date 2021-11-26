傻眼！三寶爸為「10K單親補助」假離婚　老婆馬上出軌同居

記者黃翊婷／綜合報導

台中江姓男子婚後育有3名子女，因為妻子想要領取單親補助，於是決定假離婚，沒想到對方竟然跑去和賴姓軍人搞曖昧，不僅互稱老公老婆，還把婚紗照公開上傳至社群網站INSTAGRAM，讓他氣得提告求償100萬元，最後獲判賠償10萬元，全案仍可上訴。

▲江男答應與妻子假離婚，領取單親補助。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關，下同）

江男在判決書中主張，和妻子是在2009年間結婚，婚後育有3名子女，他的工作月薪約3萬6000元，妻子想要領取單親補助，這才在離婚協議書上簽名，並於2019年10月間辦理離婚登記，但離婚之後兩人還是住在一起。

江男接著說，2020年3月間妻子疑似外遇賴姓軍人並離家出走，他隨即提出確認婚姻關係存在訴訟，且判決已在同年6月確定，也在戶政機關完成婚姻登記；賴男明知女方是有夫之婦，仍刻意接近、追求，就算在確認婚姻關係存在訴訟確定後，仍繼續交往，甚至在INSTAGRAM公開上傳婚紗照、互稱老公老婆，互動十分親密，他懷疑兩人可能還發生過性行為，因此決定提告求償100萬元。

對此，賴男辯稱，自己是在2019年12月左右認識江妻，「當時她跟我說，她已經離婚，我也有詢問律師，律師說若是離婚狀態，要交往是可以的」，這些事情都發生在確認婚姻關係存在訴訟確定以前，他當然沒有必要賠償江男。

賴男強調，他與江妻在前案訴訟中就因為糾紛在2020年6月間分手，迄今都沒有在一起，而婚紗照是在2020年3月間拍攝、9月間上傳，上傳時兩人早已分手，他只是想要留念一下而已。

▲江妻離婚後與賴男一同拍攝婚紗照。

不過，台中地院法官認為，從今年11月的言詞辯論陳述內容可知，賴男早在交往期間就知道江妻和江男之間假離婚的事，既然兩人是交往狀態，理應會關注女方的婚姻狀態為何；再者，公開婚紗照意味彼此間交往感情狀態或結婚狀態，非同兒戲，當時還有朋友在照片底下留言回覆「娶了？」等語，因此，他聲稱在2020年6月間分手、上傳婚紗照只是為了紀念一事，顯然與常情不符，不足採信。

法官指出，考量到賴男月收入為3萬元、江男月收入為3萬6000元，再兼衡侵害手段、所受精神上痛苦程度等因素，最終判賴男應賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。