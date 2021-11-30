「趕快分手！」高嘉瑜遭男友施暴　粉絲湧入FB：心疼我們女神

▲高嘉瑜傳出被男友家暴。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

記者曾筠淇／綜合報導

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜傳出被男友家暴，不只臉部，手腳、右手虎口也都有外傷。消息曝光後，讓不少粉絲湧入高嘉瑜的臉書粉專，心疼直呼「高嘉瑜加油！趕快分手吧」、「嘉瑜如果需要幫忙、保護人身安全要說喔，粉絲都會幫忙的」。

根據《鏡週刊》報導，高嘉瑜11月中旬與男友林秉樞入住新北市板橋馥都飯店，因手機中有前男友的訊息，遭對方施暴痛毆、鎖喉、拖行，右臉、頭部、手腳等多處都有外傷。

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▲粉絲暖回應。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

雖然高嘉瑜遭男友暴力對待，且持有驗傷紀錄，但至今卻未與對方撕破臉，據報導指出，關鍵就在於林秉樞握有兩人的親密影片，所以高嘉瑜才遲遲不敢分手。

消息傳出後，不少粉絲都湧入高嘉瑜的臉書粉專喊話，「遇到家暴男要快跑，有第一次就會有第二次」、「絕對不要姑息，支持提告」、「女神加油」、「高嘉瑜還好嗎？覺得心疼」、「加油！不容許暴力，一定要站出來譴責」、「內湖人心疼我們的女神，一定要讓他付出代價」、「家暴是不能姑息的，我們挺你，加油」、「嘉瑜快逃，斷乾淨」。

稍早高嘉瑜也表示，相關的資料還在彙整中，之後會再統一向外界公開說明，她也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者，再次感謝大家的關心。