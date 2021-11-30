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快訊／防Omicron！第16輪疫苗預約今午截止　指揮中心14:00說明

▲▼11/26指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11/30）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。面對Omicron威脅，指揮官陳時中疾呼快打疫苗，而疫苗平台第16期提供各類疫苗第二劑，今天中午預約截止，相關預約狀況預期記者會中說明。

▲▼第16期預約平臺混打。（圖／指揮中心提供）

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▲第16期預約平臺混打。（圖／指揮中心提供）

第16輪提供「BNT疫苗與莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上」，以及「AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上」對象包含混打在內的第二劑接種，也就是說，包含BNT、莫德納、AZ疫苗三大疫苗，11/29開放分流預約，BNT上午10點先行開放，下午2點開始AZ、莫德納也開放預約，今天中午預約截止，後天（12/2）開打。

根據指揮中心統計至昨日下午5點，BNT符合資格人數178.3萬人，有85.3萬人完成預約，AZ符合資格人數有45.6萬人，有6.7萬人預約，莫德納符合資格人數19.5萬人，2.5萬人完成預約。

一、符合資格對象為11月25日中午12時前已意願登記(含混打)民眾，且符合下列任一條件：
(一)BNT第二劑：11月4日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
(二)莫德納第二劑：11月4日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
(三)AZ第二劑：10月7日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/12/2(含)前出生]。
(四)已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT疫苗或莫德納疫苗：10月7日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/12/2(含)前出生]。

二、預約分流時程：
(一)BNT 疫苗：11月29日上午10時至11月30日中午12時。
(二)AZ、莫德納疫苗：11月29日下午2時至11月30日中午12時。

三、施打時程：12月2日至12月8日。

指揮中心另說明，為方便民眾接種COVID-19疫苗，除預約平臺外，指揮中心已開放地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所，提供AZ、莫德納、BNT、高端共4種疫苗第一、二劑，及已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT或莫德納疫苗之接種服務，民眾無論是否完成意願登記(含混打)，均可向指定或安排的醫療院所或衛生所預約後接種。因此，考量國人第一劑疫苗涵蓋率已達七成以上，為加速提升第二劑疫苗完成率，第16期預約平臺僅提供第二劑疫苗預約，若民眾有第一劑疫苗接種需求，請利用前述管道預約接種。

【補充說明】

11/29 10:00-11/30 12:00 第16期BNT預約狀況 (截至11/29 17:00 )
符合預約資格： 1,783,353 人
已完成預約人數： 853,481 人

11/29 14:00-11/30 12:00 第16期AZ預約狀況 (截至11/29 17:00 )
符合預約資格： 456,834 人
已完成預約人數： 67,385 人

11/29 14:00-11/30 12:00 第16期Moderna預約狀況 (截至11/29 17:00 )
符合預約資格： 195,918 人
已完成預約人數： 25,717 人

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