高嘉瑜被家暴！跟男友「甜蜜開房」竟遭重毆　變調原因曝光

▲「有港湖女神」之稱的立委高嘉瑜，11月11日遭男友在飯店暴打，還被控制行動2天，但至今不敢報案。（圖／鏡週刊，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，高嘉瑜與林秉樞熱烈交往以來，碰上疫情無法出國，而為了躲避媒體，住飯店成了2人最有安全感的約會模式，但該次的外宿約會，卻成了港湖女神的一場惡夢，原因是入住飯店當晚，林把玩高的手機，發現她與前男友、外號小馬的馬文鈺分手多時，卻仍經常互傳訊息，甚至還跟高分享他剛出生沒多久的兒子照片。

▲高嘉瑜未曝光的男友林秉樞（圖），現在政大攻讀博士，卻經常對外自稱是在國安會工作。（翻攝臉書）

林秉樞還發現，小馬託高嘉瑜幫忙買嬰兒用品，並提醒有支錶還放在她的住處，這些訊息讓林看了暴怒狂吼：「妳不是說你們都沒聯絡了？」且不等高多做解釋，便情緒失控大暴走，對高重拳毆擊、鎖喉、拖行，導致高嘴唇被打到破皮發紫，頭跟臉都腫起來，膝蓋也多處擦傷，根本無法見人。

該人士告訴本刊，身高近180公分的林，比157公分的高嘉瑜體型大許多，他出手重擊，高根本無力抵擋。打傷高後，有段時間他顯得相當懊悔，但為了不讓高拍照留下證據，竟搶下高的手機，還控制她的行動；2人在飯店待到13日、高被打傷2天後，林認為她的狀況已趨穩定，才把手機還她。接著，2人一前一後離開飯店。

高嘉瑜脫離林掌握後，立即向友人述說整起事件經過，眼眶還不時泛紅，顯示受到極大驚嚇，友人見她被打到不成人形，當下建議她採取保護自己的行動。

▲高嘉瑜與男友林秉樞11月11日晚間入住新北市板橋區馥都飯店，當晚被暴打，還被控制行動直到13日才脫身。

隔天，高嘉瑜聯繫在衛福部工作的友人，並前往台大醫院急診部驗傷。即使是被暴打第3天，醫師診斷時還特別要求留置觀察1小時才讓她離開；相關單位接獲訊息後，啟動家暴通報程序。

對於林秉樞不斷探詢高嘉瑜離開飯店後的動向，高為了避免他再度抓狂，只敢說有去醫院治療，包括通報及驗傷等自我防衛措施，都瞞著林完成。

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