斷頭水母「歸剛欸！」是錯的　文化部整理3迷因「台語正確版」

▲水母斷頭的影片爆紅。（圖／翻攝藍星lan sing YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近日水母短片爆紅，生動配音讓這隻無辜被拔頭的水母紅遍網路，但不少網友疑問，尾末的「歸剛欸」是什麼意思。對此，文化部也做出解釋，並糾正常用的3個台語迷因錯誤，「看迷因學台語，一起寫正字！」

文化部29日在臉書發文表示，水母短片的「歸剛欸」是想呼籲那位人類，不要整天沒事亂摸野生動物；此外，網路迷因的「歸剛」、「母湯」、「修但幾勒」等，都因發音相似被錯誤書寫，因此整理3個網路流行語，從迷因學台語。

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規工／kui-kang

釋義：一整天、成天。

例句：伊規工攏佇外口拜訪客戶。I kui-kang lóng tī guā-kháu pài-hóng kheh-hōo. (他成天都在外面拜訪客戶。)

毋通／m̄-thang

釋義：不可以、不要。

例句：你毋通傷晏轉來。Lí m̄-thang siunn uànn tńg--lâi. (你別太晚回來。)

小等一下／Sió-tán--tsi̍t-ē

釋義：等一下、稍等。

例句：小等一下！Sió-tán--tsi̍t-ē!（稍等一下！）

▲文化部整理3迷因的台語正確版用字。（圖／翻攝文化部臉書）



文化部表示，不論是原住民族族語，還是台語、客語、馬祖話，都有屬於自己的發音與書寫系統，像是四縣腔客語的謝謝，是「恁仔細」（anˋ ziiˋ se），不是「暗自sad」。

文化部強調，台灣擁有多元豐富的族群文化，也因此擁有許多珍貴的語言資產，值得後世傳承。從標準的書寫和發音起步，更能夠好好地學習我們的母語，還有同一片土地上，不同的國家語言。

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