2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢從年頭旺到年尾

▲2022年即將到來，有4個生肖運勢超旺能好運一整年。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

2021年僅剩一個月就要結束邁進2022年，星座運勢網站《運勢女王》就分析，有4個生肖能在新的一年中成為黑馬，是大家眼中最值得期待的成功對象，不僅2022年一整年運氣都會很好，還能為家人帶來新的氣象。

屬雞的人：

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬雞的人一年一年越來越進步，穩定努力的他們有機會可以多把握，他們不只會越來越富裕，甚至家中也會常有喜事發生，還能實現脫單，可以是2022年最大的黑馬，脫貧致富也不是夢。

▲屬雞的人要好好把握致富機會。（示意圖／翻攝自unsplash）

屬馬的人：

2022年屬馬的人最受到上司與領導器重，他們總有機會展現自己的才能，讓大家留下深刻印象，事業運很好的他們，可以不段往上爬，不只經濟狀況改善，煩惱也能越來越少。

屬蛇的人：

屬蛇的人對自己身邊的人相當負責任，也讓他們朋友越來越多，新的一年，他們的貴人也增加，可以更快地融入進步的圈子，他們不僅不缺錢，而且生意越來越興隆，職場的發展也格外的引人注目，很快就能達到自己理想的狀態，晉升也很快。

▲屬蛇的人職場發展也值得期待。（示意圖／翻攝自unsplash）

屬鼠的人：

屬鼠的人這一年一開始就會有好氣象，做生意的人也會生意越來越好，諸多的好事發生，自身也能在事業上奮鬥出一定的成果，生活能過得相當幸福。

◎以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

延伸閱讀

▸ 趕拍《永恆族》同時軋戲《犯罪都市2》 馬東石展現凡人超能力

▸ 日本物流公司大阪倉庫傳火警 6千坪廠房陷入濃煙火海

▸ 12月起新增４國為重點高風險國家 共10國入境者須住集中檢疫所