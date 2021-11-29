全面圍堵Omicron！以色列出動反恐技術追病毒　政府：疫情已受控制

▲以色列衛生部長霍洛維茲宣布，國內的Omicron疫情已受控制。（圖／達志影像／美聯社））

記者葉睿涵／編譯

以色列出現2宗Omicron病例後，政府立即宣布全面封鎖邊境，並重新授權以色列國安局（Shin Bet）追蹤該國民眾的手機數據，以防止新冠肺炎的擴散。政府28日宣布，由於政府在Omicron病例出現後迅速採取行動，因此目前國內的Omicron疫情已「完全受控」。

據《以色列時報》報導，衛生部長霍洛維茲（Nitzan Horowitz）28日宣布，在Omicron出現之前，以色列政府就不斷假設全球可能會再次爆發新的變種病毒，因此政府依舊不肯鬆懈，並在Omicron入侵以色列後，早早發現並立刻隔離患者，「目前疫情已在我們的控制之中，民眾無需感到害怕或恐慌」。

▲以色列在發現Omicron病例後，立刻封鎖國界，並重啟手機追蹤技術。（圖／達志影像／美聯社））

由於以色列在傳出2宗Omicron確診病例與7宗疑似感染病例後，政府決定不顧爭議，再度允許Shin Bet利用手機追蹤技術來確認疫情，點燃民眾怒火。相關技術原本僅用於反恐領域，不過自新冠爆發後，政府為了強化確診者追蹤機制，便動用了相關技術來協助當地流行病的調查。

政策出爐後引來了反對黨及不少人權倡導團體的抨擊，認為新法並非必要，且對隱私的侵犯程度過大；以國最高法院隨後也作出裁決，限制其使用範圍。霍洛維茲指出，雖然他也對手機追蹤的使用感到擔憂，不過他「出於專家要求」還是必須做出相關決定。他承諾，這個富有爭議的技術只會用於追蹤那些接觸過Omicron患者的人。霍洛維茲也在記者會上呼籲民眾要盡快接種新冠疫苗。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast