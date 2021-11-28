苗栗今年第13起石虎路殺　機車騎士閃不過也犁田

▲苗栗近日又發生石虎路殺意外，這已是今年的第13起。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府農業處26日晚間接獲竹南警分局後龍分駐所通報，一隻石虎在西濱快速道路北上98.6公里處突然衝出馬路，遭到張姓騎士撞上，石虎重傷身亡，騎士也因閃避不及摔車，這也是苗栗縣今年第13起石虎路殺。

苗栗縣政府表示，這隻車禍死亡的石虎為4.6公斤成年公石虎，車禍後沒多久即斷氣，第一時間已通報台北市立動物園前往取精，未來作為石虎保育使用；死亡的公石虎則送往南投縣特生中心後續研究。

▲▼死亡的為成年公石虎，縣府人員第一時間即通報台北市立動物園前往取精，未來作為石虎保育使用，死亡的公石虎後續送往南投縣特生中心。

具苗栗縣政府農業處統計，今年苗栗縣已發生13件石虎路殺，最近2件都發生在後龍鎮。西濱快速道路北上97公里側車道今年5月間也發生過石虎路殺，公路總局苗栗工務段為保障用路人安全與石虎保育，將會安排現勘，採取適當措施，避免類似狀況重演。

►草莓田一天掉一輛車！ 通過大湖這條小徑「比考駕照還難」

►只差0.5K雪山登頂！中山國小師生下撤 網推：最好的山野教育



►遊覽車駕駛國道上昏迷猝死 2新訓兵「急搶方向盤」救整車43人



►年度槍支查獲曝 竹市平均10萬人14支！六都甩在車尾燈外