國際身心障礙者日將屆　南投縣府邀千人九族文化村宣導活動

▲南投縣政府於九族文化村舉行國際身障者日暨公彩基金宣導（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

疫情影響百業生計，許多身心障礙朋友家庭經濟更是受到極大衝擊，而12月3日「國際身心障礙者日」將屆，南投縣政府27日舉辦宣導活動，除安排身心障人士暢遊九族文化村，鼓勵身心障礙者多多參與社會各項活動，並宣導公益彩券照顧弱勢的形象，表示縣府會盡力協助身心障朋友度過難關。

南投縣110年度「國際身心障礙者日」宣導活動昨於九族文化村進行，有逾千位身心障礙者、家屬及社會大眾一起參與，內容包括身心障礙團體競賽、闖關體驗、風車彩繪、各項政令宣導與有獎徵答等，壓軸節目則安排摸彩活動，由縣長林明溱現場抽出2台50吋大電視，場面溫馨熱鬧。

縣府社會及勞動處長林志忠指出，縣府雖財政拮据，但十分重視身心障礙朋友的福利，多年來除將身心障免費乘車補助額度，從每月300元提高至1000元，並逐年增購、汰換府內溫馨巴士，目前已有20輛，近年更積極結合民間資源，推出包括身心障個人照顧及家庭支持等10多項福利項目，以照顧更多身心障礙朋友。

林志忠說，縣府自106年起隨「長照2.0」開辦，服務對象新增49歲以下身心障礙者，亦即全體身心障礙者皆納入，項目也由8項增加為17項、內容更多元，除透過服務單位布建社區照顧，也提供98部長照服務車；並於同年在南投縣綜合大樓成立本縣第二輔具中心，服務南投、竹山、集集、名間、中寮、鹿谷等六鄉鎮市民眾，原埔里鎮身障福利大樓之輔具中心，則服務埔里、草屯、國姓、仁愛、魚池、水里、信義等7鄉鎮。

縣府指出，為協助促進身心障礙者就業，歡迎各機關團體及民眾優先採購經中央認證之身心障礙者福利機構團體或庇護工廠所生產商品及服務，全縣目前有7家單位、提供30多樣產品，相關資訊可洽縣府社會及勞動處社會福利科或至衛福部優先採購網路資訊平台（https://ptp.sfaa.gov.tw/internet/home.aspx）查詢選購。



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