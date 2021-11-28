前國手狠殺房東！過去狂PO說教文「要對得起薪水」　警搜住處傻眼

▲涉嫌殺害女房東，劉殷瑋平時擔任啦啦隊教練。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳以昇、陳雕文、閔文昱／新北報導

曾是啦啦隊國手的劉殷瑋26日清晨因缺錢花用，竟爬入馮姓房東太太家中行竊，被當場抓包後還徒手將人勒斃並逃離現場，引發譁然。警方在27日晚間將劉男逮捕歸案，還在租屋處搜出毒咖啡包，劉男則在犯案後帶著偷竊來的贓物到當鋪典當，所幸被員工發現物品來源「不尋常」，因此拒絕向劉男借款。對此，劉男過去PO文也被翻出，甚至還有前隊友揭露了劉男的過去為人。

這起事故發生在26日凌晨，當時馮女的丈夫返家後，卻發現妻子倒臥在客廳地板上身亡，而由於馮女生前曾施打疫苗，家屬原以為是疫苗奪命，但經警方調查後發現，其頸部有勒痕，經調閱馮女家門口監視器畫面得知，住不到3天的劉姓男房客曾於26日凌晨3時許爬入屋內，警方認為劉男涉嫌重大，於27日晚間將人逮捕歸案，並於28日凌晨突破其心防。

▲劉男翻窗偷竊，之後還狠殺女房東。（圖／記者陳以昇翻攝）

劉男坦承是因為疫情期間沒有工作，經濟困頓加上染毒，才會想要入侵偷錢，卻不慎被馮婦發現，乾脆一不做二不休，從背後勒住馮婦，再拿起枕頭悶住馮婦的頭部，直到馮婦斷氣，徒手將馮婦殺害，事後還帶著偷來的金飾、玉鐲到當舖借款，但當鋪員工認為，劉男交代不清楚物品來源，且神色怪異，因此以物品「價值不高」為由，拒絕借款。

據了解，劉男自稱擔任啦啦隊教練，曾於2012年組成混雙組合參加東南亞啦啦隊公開賽，拿下混合雙人銅牌的好成績，翻出過去在社群媒體發文，還曾寫下「準時到底有沒有這麼難？認真不是用說的也不是用想的，證明給我看啊！」、「若表演是你的商品，有點職業道德。全上與表演品質是你的責任，簡單來說就是要對得起你的薪水！」看似相當有責任感，如今卻犯下此案，令人唏噓。

▲劉男曾在東南亞啦啦隊公開賽，拿下混合雙人銅牌。（圖／翻攝自推特／@jmvpon）

劉姓租客同隊的隊友表示，劉男為某科大啦啦隊員，在啦啦隊中擔任中下盤位子，是名相當有實力的選手，不過其私生活卻相當怪異，性格陰晴不定，常會亂發脾氣；自從劉男2年前右腳開過刀後，其性格變得更加詭異，大約在4年前開始常常會向周遭友人借錢，啦啦隊的隊員們更是幾乎都被借過一輪，讓隊友們私下也減少和他聯繫。

警方事後在劉男租屋處內搜出5包毒咖啡包，訊後依強盜、殺人、毒品罪嫌將劉男移送，至於詳細犯案原因以及馮婦詳細死因，等仍有待後續調查。

▼隊友透露，劉男4年前染上惡習，幾乎和所有隊員都借過一輪。（圖／記者陳雕文攝）

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