「伊波拉級」新冠毒株恐現世！擁有高致死率高傳播力　專家曝1解方

▲專家表示，未來可能出現更強大的新冠病毒株，將擁有Delta的驚人傳播力及伊波拉病毒的高致死率。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者詹雅婷／綜合報導

世界醫學會主席蒙哥馬利（Frank Ulrich Montgomery）27日警告，若新冠病毒持續突變，未來可能出現傳播力和Delta一樣強，且致死率和伊波拉病毒一樣高的新變異株。他說，為了不給病毒進一步變異的機會，全球這幾年有必要繼續進行疫苗接種。

RT NEWS報導，新冠新變異株Omicron在非洲南部現蹤後，世界衛生組織將其列為高關注變異株，儘管科學家仍在進行相關研究，但有人認為，Omicron可能更具傳染性。

蒙哥馬利接受德媒Funke時表示，新冠病毒若持續進行變異，未來出現的新變異株可能更加強大，傳播力堪比Delta病毒、和伊波拉病毒同樣致命。

伊波拉病毒（Ebola）於1976年首度現蹤，在南蘇丹和剛果民主共和國被發現，迄今爆發最致命的一波疫情就在2014年至2016年期間，當時奪走西非1.1萬多條性命。依據世界衛生組織數據，感染伊波拉病毒者會出現高燒、內出血等症狀，致死率約50%，部分變異株致死率高達90%。

蒙哥馬利強調，不讓病毒有機會進一步變異是件相當重要的事，為達成此目標，世界各國未來數年有必要繼續接種疫苗。

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