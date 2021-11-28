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1圖看懂Omicron比Delta更厲害　專家：傳播速度奇快前所未見

 記者陳俊宏／綜合報導

新變種病毒「B.1.1.529」Omicron來勢洶洶，對此，毒理學專家招名威表示，Omicron的傳播速度奇快，前所未見，比前幾種變種病毒都快，全世界都在拉緊報了。

招名威27日在「招名威教授 毒理威廉」臉書指出，「我們是否該收緊邊境，特別是春節放寬的措施，這幾天恐怕要謹慎思考了！有比較才有傷害，Delta的變異位點是16處，Omicron的變異位點是50處，簡單判斷就知道厲害之處了。」

▼招名威貼1圖說，簡單判斷就知道Omicron厲害之處。（圖／翻攝「招名威教授 毒理威廉」臉書）

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（圖／翻攝「招名威教授 毒理威廉」臉書）

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

新變種病毒Omicron最早在非洲南部驗出，與Delta相比，恐怕更具傳染性及疫苗抗性。台灣目前已針對南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6國列為「重點高風險國家」加強檢疫。

為解決春節返鄉防疫旅館不足問題，指揮中心也祭出「7+7+7」政策，讓打過兩劑疫苗滿14天者，可在集中檢疫所隔離7天後提前返家。面對來勢洶洶的Omicron，指揮官陳時中表示，目前暫不會更改政策，但會針對變種病毒發生率高的國家做限制。指揮中心也會密切監測WHO與IHR相關通報，針對高風險國家即時祭出管制措施。

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