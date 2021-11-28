清潔公司曝廚房「大量細菌潛藏」的7個地方　打掃時容易被忽略

▲廚房要維持整潔並不容易，清潔專家點出7個容易被忽略，最容易藏匿細菌的地方。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／編譯

廚房被認為是家中最容易藏汙納垢的地點之一，而英國清掃洗衣公司Laundryheap的CEO狄米特洛夫（Deyan Dimitrov）就指出，即使平常有固定清潔廚房，但有7個地方卻很容易在清潔時被忽略，因而潛藏了大量細菌。

一、放醬料與香料的架子

根據《每日星報》報導，清潔專家狄米特洛夫認為調味品的擺放架是個常被忽略的地方，除了瓶瓶罐罐容易積灰塵，也常不小心灑出粉末或是醬汁，建議每隔幾周就要用清潔劑與濕布徹底清潔，以確保任何污垢不會在看不見的地方腐壞，清理完將香料放回架上前要先把架子擦乾。

▲烤吐司機很容易卡麵包屑。（圖／取自免費圖庫pexels）

二、烤麵包機底盤

烤吐司好吃的秘訣就是要有乾淨的烤麵包機，只要向下看底部或側面有明顯的麵包碎屑，就代表是時候該清潔了。首先將底盤抽出清洗，接著用乾燥的牙刷掃過麵包機內部和周圍，接著才是用清潔劑去除黏稠汙垢。

三、烤箱隔熱手套

即使手套看起來很乾淨，但縫隙仍有可能因為少量的食物殘渣而藏匿細菌。清洗前可以將手套預先浸泡在一匙小蘇打與一匙洗碗精的溶液中10分鐘。

▲隔熱手套必須定期清洗。（圖／取自免費圖庫pixabay）

四、木製勺子

狄米特洛夫解釋，木質湯匙或勺子的凹槽與裂縫容易滋生細菌，尤其是接觸過生肉之後，如果沒有正確的清洗就有可能沾到其他器皿或接觸到的食物。定期將木製餐具浸泡在稀釋雙氧水中幾分鐘，然後像平常一樣清洗和烘乾。

五、廚房圍裙

油脂、麵包屑與飛濺的食物殘渣可能會卡在圍裙上，建議每使用過幾次就須清洗，如果想去除味道，可以將其浸泡在洗衣劑和醋融合起來的溫水中15分鐘。

▲用來擦拭乾淨餐具的茶巾最好不要與擦桌子、擦手的毛巾混用。（圖／取自免費圖庫pixabay）

六、茶巾

茶巾用來擦拭乾淨餐具上多餘水份的毛巾，但很多人都只用一條茶巾，完全沒有分類，這樣可能會將細菌轉移到人體皮膚或其他餐具上。狄米特洛夫建議，使用3種不同用途的茶巾，分別用來擦乾杯子碗盤、擦手與擦桌子，盡量每隔幾天就要以40度水溫清洗，避免細菌停留太久。

七、微波爐

放進微波爐的的食物如果沒有蓋上蓋子，很容易會噴的到處都是，應該每周徹底由內而外地清潔微波爐。狄米特洛夫說，若想要清潔內部可以用一個非金屬的碗加入一湯匙白醋跟250毫升的水，在微波裡高溫加熱2分鐘，直到水沸騰後將其變成小型蒸氣室，大約等10分鐘完全冷卻後，再用清潔劑與濕布擦拭內壁，髒汙就能輕易去除。

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