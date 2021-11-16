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她打掃驚現「失蹤12年寵物龜」變乾屍　網看最後模樣：牠默默陪妳

▲▼女打掃發現失蹤12年的烏龜。（圖／翻攝自影片）

▲女打掃發現失蹤12年的烏龜。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

四川成都一女子14日發現，失蹤12年的寵物龜被清潔工打掃衛生時發現。烏龜的主人張女表示，龜是2009年失蹤的，還以為跑出去被人撿走了，中途打掃過床底，因為卡在床頭板下面的格子中一直沒發現，也沒聞到過異味，這次被發現時除了眼睛沒有了，其他都保存得很好，只是變乾了。

據《瀟湘晨報》報導，11月14日，四川成都，一女子失蹤12年的寵物龜被清潔工在床底下找到的影片走紅網路。

烏龜主人張女表示，烏龜養了1年多，是在2009年失蹤的，當時把家裡都翻遍了，找了很久也找不到，以為跑出去被人撿走了。

「清潔工挪開床打掃時，發現了烏龜。那個床我平時也打掃的，但是它的頭剛好卡到（床頭）靠背的地方下面，那裡正好有一層空隙，是個視覺盲區，所以就一直沒有發現，」張女稱，「這些年家裡也沒聞到過什麼異味，被發現時烏龜除了眼珠子不見了，牠的四肢皮膚都完好無損，爪子也都在。」

據悉，最後由於捨不得把烏龜隨意扔掉，張女找了一塊地把烏龜「安葬」了。

網友看後紛紛表示，「真可憐，有點心酸」、「原來在找不到它的日子裡，牠一直默默陪伴著妳」、「烏龜沒有發臭，是對主人最後的溫柔」。

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