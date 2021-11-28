「要當下一個戴資穎！」　台中南屯國小羽球寫隊史最佳成績

▲國小六年級的林冠宜勇獲2021年全國國小盃羽球錦標賽女單冠軍。（圖／家屬提供）

記者白珈陽／台中報導

2021年全國國小盃羽球錦標賽日前落幕，由於東京奧運本國男雙「麟洋配」王齊麟和李洋奪金、女單戴資穎獲銀，好成績讓國人為之振奮，讓本屆全國國小盃羽球錦標賽吸引超過3000名小選手參賽，創下新高。其中台中南屯國小在賽事中獲六年級女團、女單冠軍，六年級男團季軍，以及四年級女團季軍、四年級男團第5名，寫下隊史最佳成績。

▲台中南屯國小在賽事中獲六年級女團、女單冠軍，六年級男團季軍，以及四年級女團季軍、四年級男團第5名，寫下隊史最佳成績 。（圖／家屬提供）

在六年級女團、女單摘冠的林冠宜，賽後相當興奮，直呼「我要當下一個戴資穎！」然而在勇獲佳績前，她曾走過一段艱辛的路程。林母指出，林冠宜小四時，於某場比賽前不慎踩到水溝翻了腳刀，後來帶傷上陣卻引起舟狀骨突出，連走路都會痛，度過長達半年多的復健期，才終於回到自己最愛的賽場上。

林母表示，林冠宜從小就常跟她一起打排球，奠定愛運動、協調性好的基礎，小一接觸到羽球後，從此愛上這項運動。小四那一次受傷，家長也十分擔心，陸續帶她看了許多醫生，女兒也認真復健、進行震波治療，還訂製客製化足弓墊，盼傷勢趕緊好轉。期間，女兒常擔心如果好不了，是否要往靜態發展，很不開心，所幸教練們常常問候，並鼓勵女兒好好復健，「感謝教練們沒在冠宜最難熬的時間忘記她。」

林母說，林冠宜剛回到球場時，發現自己球感、肌力都不若以往，練了2個月參加比賽雖拿到第4名，但卻是「以前能贏的都贏不了」，認為自己退步許多，經逐步訓練，慢慢將手感找回來，也獲得了市長盃五女團、五女單、五女雙的冠軍，找回了自信，最後在全國國小錦標賽前特訓2個月，如願贏得冠軍。

▲▼ 林冠宜努力復健回到賽場，贏得今年全國國小盃羽球錦標賽女單冠軍。（圖／家屬提供）

女團教練郭柏呈表示，林冠宜的偶像就是小戴（戴資穎），很嚮往像她一樣出國比賽，平常在球隊裡，她就展現出比同齡人還要強的企圖心，個性好強、不服輸，儘管經歷了半年多的空窗期，但傷勢復原後回到球場，看得出她付出了相當多的努力恢復身手。

郭柏呈透露，其實在本屆全國錦標賽前，他們還有一場在台北的小比賽，但那次可能太過疲勞，林冠宜出現腳底板疼痛的症狀，應是舊傷稍微復發，到了大賽林還是吃止痛藥上場，沒有怨言，更獲得好成績，「林冠宜心理素質比其他選手強，適合當運動員，很看好她往後朝這方面發展。」

▲林冠宜平常也喜歡吃麥當勞。（圖／家屬提供）