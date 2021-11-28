　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

木偶掌中戲藝術下鄉　朴子牛挑灣老幼攜手演出在地故事

▲▼ 嘉義縣文化基金會藝術下鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣文化基金會藝術下鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化基金會木偶掌中戲藝術下鄉，在朴子市松梅國小百年校長宿舍三友學堂前舉辦盛大公演，縣長翁章梁、朴子市長吳品叡、縣議員劉雅文、姜梅紅、文基會執行長陳尚雍等貴賓及在地鄉親皆出席觀賞，藉由布袋戲中瞭解當地文史，寓教於樂，現場不斷傳出笑聲與掌聲，非常精彩。

▲▼ 嘉義縣文化基金會藝術下鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）

「透過布袋戲，讓孩子認識庄頭內的故事！」翁章梁說，此次演出最大的意義是讓老幼共同表演，孩子可以從長輩的分享中了解在地故事具傳承意涵。

以藝術方式，學員從了解基本的生旦淨末丑角色，到學台灣金光戲知識及操偶技術，傳承台灣最有特色的文化；翁章梁分享，透過傳統戲劇找回長者兒時回憶，也讓社區、學校增添故鄉與在地情感的連結。

▲▼ 嘉義縣文化基金會藝術下鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣文化基金會首次計畫，木偶掌中戲扎根課程，特別邀請曾獲教育部藝術菁英培育計畫個人獎優選與團體金牌獎的蘇俊穎木偶劇團，指導教學牛挑灣牛頭班長者與松梅國小學生，以傳統文化布袋戲方式，演出在地故事「牛挑灣傳奇」。

特別的是團長蘇俊穎師承自己骨子裡的「布袋戲魂」，無師自通，自幼對布袋戲充滿熱忱，進而成立劇團，在全國各地傳承台灣文化，獲得不少肯定；蘇俊穎表示，這齣「牛挑灣傳奇」故事，以牛挑灣吳杯初醫師濟生醫院和信仰中心龍安宮虎爺公為主題，藉由長者對當地文史的印象，和學生共同用掌中戲做最真實的呈現。

▲▼ 嘉義縣文化基金會藝術下鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）

在籌備近三個月的時間，蘇俊穎分享，阿嬤與小朋友得自己動手做戲偶、裁縫衣服，縫製過程中，幾位阿嬤眼睛比較不好，小朋友會主動幫忙長輩穿針引線，阿嬤也會與孩子聊天，過程有諸多嬤孫間的互動。

同時，也藉此認識布袋戲中的多元文化，蘇俊穎介紹，如布袋戲本身具有雕刻、彩繪、刺繡等設計，表演中的台語俗諺及牛挑灣在地民謠，這些民謠過去已失傳，透過阿嬤分享讓孩子再次學到這些歌謠，這樣的相處非常有趣。

陳尚雍說，平均80歲以上的長者及小朋友，經過二個多月的課程，從木偶的製作、戲服的縫製，到用台語講出落落長的台詞，加上操偶技巧的練習，最後站上表演舞台，看了很感動，這是學員首次的老幼合作，勢必成為他們人生中難以忘懷的重要回憶。

台灣文化多元，陳尚雍說，這次特別選布袋戲，另也安排歌仔戲課程，希望藉此傳承台灣文化，讓更多鄉親能了解文化，多數民眾平常只會看戲，卻不知道其背後的辛苦；經過這次課程，未來只要看到布袋戲或歌仔戲將留下深刻印象，希望讓更多人能繼續在這塊土地深耕，讓文化可以流傳。

陳尚雍說明，文化基金會每年藝術下鄉都會前往不同鄉鎮，今年選擇五個鄉鎮，明年預計至5至7個鄉鎮辦理，期待未來能持續擴大辦理，推廣台灣的文化，持續傳承。

松梅國小校長黃志強說，松梅國小14位五年級學生，和約20位社區長輩共同學習，進行藝術下鄉布袋戲偶課程，為青銀共學最好的詮釋；過程中學生從這群樂齡學習的「阿樂們」學到終身學習的精神，認真學習的態度；孩子彼此間學到相互扶持、互助，同時透過這樣的活動，更加了解社區的文化與歷史，與社區連結性更高，非常感謝有這樣的活動。

牛挑灣文史工作室召集人伍寬指出，牛挑灣吳杯初濟生醫院是本齣戲的重點之一，1928年興建，2015年8月8日受蘇迪勒颱風襲擊而倒塌，目前正在重建中；她希望這齣布袋戲公演結束後，待吳杯初濟生病院明年重建啟用後，老幼學員可以再次在歷史建築前演出，重演牛挑灣的醫療文史，再現風華。

此次登台演出的成員，年滿90歲的許金葉分享，直到昨晚還拿著玩偶自己在家練習，試試看台詞練得順不順，她設計的玩偶演出牛挑灣在地故事，與孩子的合作非常開心，直喊著有這麼多人陪伴，一點也不無聊。

牛挑灣傳奇，故事從昭和元年（1926年）畢業於台灣總督府台北醫學專門學校的吳杯初先生在村內開設「濟生病院」，因騎馬出診且內外科兼治，救活不少村民，在牛挑灣流傳著許多有趣故事，加上龍安宮虎爺共有五尊，稱為五位山軍尊神，以虎爺傳奇神力，搬演英雄救美，收妖等劇情，既金光又有趣。

►少女下廚必備「甩油神器」！

ET快訊
快訊／轎車冒白煙！　破窗驚見男陳屍車內
不打疫苗2大原因曝 　醫：2超多！占一半以上
林志玲「遠嫁日本2年」　罕見發文曝近況
陸軍下令全軍推刺槍術訓練　基層怨：司令先跑一次500障礙
恐怖預測成真！最猛Omicron恐具3特性「這些國家最危險」
Omicron緊縮春節措施？陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

200換250！　台東市觀光夜市5倍券促銷活動開跑

正妹大頭貼誘賭客入會　嘉縣警強力掃蕩賭博犯罪及黑幫

深夜食堂安啦！桃警超商用餐　教店員怎麼用辣椒水

巾幗不讓鬚眉　安平女警榮獲警政署績優交通警察

木偶掌中戲藝術下鄉　朴子牛挑灣老幼攜手演出在地故事

追查竊盜案收贓業者踢到鐵板　安平警回馬槍搜索人贓俱獲

化癌為愛投身社區　她把別人父母當自己爸媽照顧

計程車不按跳表收費　嘉義區監理所舉發3件違規

向嘉義宣講　蔡英文：絕對不可以因為四項公投讓國家「倒退嚕」

閃耀札哈木・享樂豐收市集　札哈木樂原產品發表會暨文化活動

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

辰亦儒感恩聚會「汪東城、吳尊一家人」 ：「相識16年的兄弟有你們真好」

200換250！　台東市觀光夜市5倍券促銷活動開跑

正妹大頭貼誘賭客入會　嘉縣警強力掃蕩賭博犯罪及黑幫

深夜食堂安啦！桃警超商用餐　教店員怎麼用辣椒水

巾幗不讓鬚眉　安平女警榮獲警政署績優交通警察

木偶掌中戲藝術下鄉　朴子牛挑灣老幼攜手演出在地故事

追查竊盜案收贓業者踢到鐵板　安平警回馬槍搜索人贓俱獲

化癌為愛投身社區　她把別人父母當自己爸媽照顧

計程車不按跳表收費　嘉義區監理所舉發3件違規

向嘉義宣講　蔡英文：絕對不可以因為四項公投讓國家「倒退嚕」

閃耀札哈木・享樂豐收市集　札哈木樂原產品發表會暨文化活動

林奕華樂觀預估年底公投結果　「極可能4比0完封政府」

好市多「高CP值神物」爆巨雷！萬人認證好用　買回家傻了：會割傷

蘇澳新－東山今傳路線故障　台鐵證實：鋼軌有裂縫夜間將抽換

台南歸仁轎車冒白煙　警消破窗驚見中年男死亡

一大清早就來！　共機上午8度襲擾我國西南空域

傳前獅隊洋投泰迪有6韓職球團關注　韓職某團長：應是謠言

林柏宏金馬主持爆好評「喊話畢業了」　被白靈眼神狩獵「想送她抱枕」

曹雅雯唱一半...突爆粗口飆罵！　認有「舞台恐懼症」曝光原因

唐美雲遭散播謠言　方馨曝《孟婆》成員私下愛抱怨！　

人妻化身女騎士！小王喊「我愛妳騎我」：水好多…夫見啪啪氣炸

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

地方熱門新聞

蔡英文：不可以因四項公投讓國家倒退

彰化百人圍羽毛工廠抗議　居民怒嗆：整天聞屍臭味

2021台南街頭藝術節

台中警方挽袖捐血　驚見明星臉「奇皇后」河智苑、港星古天樂

攻略台北5大最強冬季活動　一路玩到元宵燈節

北得拉曼山遊客爆量　部落醞釀12/6封山封路

閃耀札哈木・享樂豐收市集

追查竊盜案收贓業者踢到鐵板

安平女警榮獲警政署績優交通警察

台南城市音樂節戶外演唱會登場

化癌為愛投身社區　將別人父母當自己爸媽照顧

防疫小黃貪方便載4人去採檢　結果2人確診

7旬翁血糖過低　逆向直駛阿里山公路連環撞

反萊豬說成美豬被告！林靜儀回嗆

更多熱門

關鍵字：

嘉義縣文化藝術基金會桃竹國小陳尚雍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女下車！後車狂尖叫目睹全程

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

超稀有！台灣捕到「燕尾烏魚」卻秒剖肚　網傻：歸剛欸

李國煌頒獎狂開地圖砲！網零負評讚爆

超跑男約吃飯　千萬R8打滑女大生不治

刺青男酒駕被抓　聲援友人嗆：我明仁會！

台大爆集體作弊醜聞！學生「開100萬封口費」

好市多黑五「最終場優惠品」一次看

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

女生第一眼看男生哪裡？第一名不是臉

好市多拳手警局休息！他賽後分析見疑點

好兄弟轉行賣保險　他幫衝業績卻被戴綠帽

熊貓口罩遮車牌！正義哥一舉動狂吸1.3萬人朝聖

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

3縣市大雨　凍4天探10度！強冷空氣南衝時間曝

更多

最夯影音

更多
好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO
好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面