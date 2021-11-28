21年前被迫下海！脱內衣時羞愧哭了⋯台灣第一本娼妓倖存者獨白

▲台灣第一本娼妓倖存者的內心獨白。21年前還是未成年時，就被誘賣為性工作者⋯。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者林育綾／台北報導

台灣第一本娼妓倖存者的內心獨白，化名為喵妹（顧紫安）的7年級生，21年前因父母債務而遭人蛇集團誘賣為性工作者，當時還未成年的她，以緘默來保護自己不被旁人識破身分；結束性工作後，用遺忘來逃避曾經為娼的事實。如今決定提筆，寫下那段沉默與疏離的塵封往事，也分享如何整合自我，集結成書《失樂少女：一位娼妓倖存者告白》近來由時報出版發行。

「我突然驚醒，趕緊開始解開上衣鈕釦，脫下外褲，但準備要脫下內衣時，我忽然羞愧地哭出來了，感覺到胸前的皮膚起滿了雞皮疙瘩，要求眾獵人不要盯著我看⋯⋯」、「我當下分不清現實還是夢境，也不知道自己是否『還在』，但卻發現自己的靈魂距離身體越來越遠⋯⋯。」

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喵妹在21年前還是未成年少女時期，就因家人債務問題，被人蛇集團誘賣成為性工作者，「廿一年前的冬天，我接了第一位客人，之後，我不再是我，而是大家口中的喵妹⋯⋯」。她表示，回憶這段往事時，明白自己是一位「娼妓倖存者」，而所謂的倖存，是指在經歷了災難或犯罪被害之後，不僅僅能夠維持身體無恙，也走向心理復原的狀態。

她在自序中坦承，開門見山地說，這本書所要寫的就是一個「娼妓倖存者」的創傷敘說，且整個故事圍繞在對於「性」的焦慮與疼痛經驗。而她也指出讀者可能會有的好奇，娼妓倖存者為什麼會認為自己有「性的創傷」呢？娼妓工作的本質，不就是提供「性的服務」嗎？

作者說，「也許就像大部分的職業角色一樣，並不是每個人對於其所選擇的職業都能樂在其中，更多時候只是為了養家糊口，更何況相對於一般工作角色而言，娼妓這樣具有貶低意涵的特種行業，如果不是因為個人的選擇，而是因為受迫於現實的需求時，那種身不由己的感受則更加強烈。」

她寫道，少女時期的她，幾乎無選擇餘地的身陷淫窟，而當時未臻成熟的自我價值感，也不斷地在娼妓這樣的職業身分中受到歧視與羞辱的潛移默化，致使自成年早期開始，每當對於記憶中齷齪的經驗感到焦慮不安時，便靠著不斷地書寫日常生活中的瑣事，使自己紊亂的思緒得以安定而生存下來。

脫離娼妓身份後，「曾有很長一段時間不敢面對真實的自己，選擇性遺忘了自己的黑暗經驗。然而，脫離邊緣社會之後的我，發現這個世界充滿善意的人們仍在多數，儘管內在無盡的自卑感和不安定，拉扯著我立足於陽光社會的勇氣，但我努力握住每一雙向我伸出的手，讓自己變得更好，並成為他們之中的一個人，一個完整的人。」

書中許多記憶，是她在寫書前透過創傷經驗回溯的催眠，或練習冥想時的「再看見」，加上找出當時的日記手稿等，藉以拼湊出她所看見的經驗畫面。她既是這些真人真事的故事主角，也化為觀察者，「每一個寫作的當下，我看著過去的自己在創造故事的整個歷程，思考著每一個經驗畫面閃過我腦海中時，它們要告訴我什麼樣的訊息，特別是與我當下所面臨的人生課題有所連結的。」

她同時也是一個跨領域的學習者，曾研讀語言、佛教經典、歷史、心理學、法律與犯罪學，因此盡可能地以較多元的視角來敘說故事，感受她的生命際遇和觀點。在書中的每一個故事當中或結尾，她也試圖著重「意義」，讓讀者看見「當受苦的經驗成為有意義的時候，一個帶著嚴重創傷經驗求生存的人，如何可以在尋找自我價值的歷程中，逐漸習得以無異於常人的方式，在社會中安身立命。」

▲台灣第一本娼妓倖存者的內心獨白《失樂少女：一位娼妓倖存者告白》。（圖／時報出版提供）

《失樂少女：一位娼妓倖存者告白》將於11月30日出版，由時報出版發行，也獲得許多語言學教授、心理師推薦，其中嘉義縣學生輔導諮商中心社會工作師孫婉萍就說，「她對人性還有相信，以及想要完整面對自己的勇氣，讓她願意去回首生命中曾經有過的黑暗與不堪，接受那個很有事的自己才是真實自己之事實。」