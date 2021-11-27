南非11月COVID-19疫情快速擴散　汙水中查出「病毒量暴增」

▲南非近期發現新冠變異株Omicron。（圖／路透）

文／中央社

正當南非科學家本周宣布發現新的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異病毒株之際，南非醫學研究理事會表示，從境內2大都會區的汙水分析來看，疫情本月在這些地區迅速擴散。

南非科學家25日宣布，在境內發現學名為B.1.1.529的COVID-19變異病毒株；世界衛生組織（WHO）也已將其命名為Omicron。消息傳出後，各國紛紛禁止與南非和鄰近國家的往來航班。

南非醫學研究理事會（South African Medical Research Council）26日發布聲明表示，在包含首都茨瓦尼（Tshwane）和普勒托利亞（Pretoria）的茨瓦尼行政區，以及沿海城市伊莉莎白港（Gqeberha）所屬的曼德拉灣（Nelson Mandela Bay）行政區，本月都在汙水樣本中發現COVID-19病毒量大增。

南非國家冠狀病毒指揮委員會（National Coronavirus Command Council）今天提前一天召開會議，討論新變異病毒株相關議題。

南非醫學研究理事會生物醫學研究暨創新計畫副主任強生（Rabia Johnson）在聲明中指出：「本月初時，汙水中Sars-CoV-2（COVID-19病毒名）核糖核酸（RNA）片段的水準大多仍低落或測不到。…但現在我們測出的濃度，已經達到第3波疫情時的水準。」那波疫情在今年7月達到高峰。

南非醫學研究理事會表示，在曼德拉灣的凱文瓊斯（Kelvin Jones）汙水處理廠，於8日截止的一週，每百萬公升汙水中僅發現282個病毒片段（fragment）；到了22日截止的一週，已飆升至2萬573個。

而在茨瓦尼的瑞非威（Refilwe）汙水處理廠，汙水中的病毒濃度在22日截止的一週，也達到每百萬公升2萬989個片段。

茨瓦尼約有290萬人口，曼德拉灣則有115萬多人口。

南非遊說團體「支持南非企業」（Business for South Africa）今天呼籲政府，應限制只有接種過疫苗的人，才能進入工作地點或室內餐廳和計程車這類非必要公共場所。

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