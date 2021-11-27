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快訊／全家歡慶劉冠廷奪金馬！祭咖啡「買1送1」優惠

▲全家便利商店進駐台鐵車站，圖為位於台北車站的全家新店面。（圖／全家提供）

▲全家便利商店推出單日限定在APP「隨買跨店取」Let’s Café特濃美式、特濃拿鐵買1送1優惠。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

為慶祝Let’s Café x金馬活動大使劉冠廷榮獲第58屆金馬獎最佳男配角，全家便利商店祭出優惠同慶！自明日（28日）上午10時起推出單日限定在APP「隨買跨店取」Let’s Café特濃美式、特濃拿鐵買1送1優惠，每個品項每位會員限購1組，需於今年12月25日前兌換完畢。

另外，高雄全家海神隊獲台灣籃球聯盟T1 League聯盟賽事首勝，為慶祝勝利，全家自今（27）日晚間9點起至11/28止，於APP「隨買跨店取」推出自有品牌FamilyMart Collection鹼性離子水、小分子氣泡水、及瓶裝茶700ml系列商品買1送1優惠，另外Let’s Café罐裝香濃咖啡拿鐵及私品茶濃靜岡抹茶拿鐵同步推出買1送1優惠，鮮食部分則推茶葉蛋買4送1。

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▲▼第58屆金馬獎最佳男配角獎劉冠廷《詭扯》。（圖／攝影中心攝）。

▲劉冠廷是Let’s Café x金馬活動大使。（圖／攝影中心攝）。

7-11即日起至11/28也推出門市、線上優惠，門市的部分，CITY全系列「第2件5折」，其他品項像是大亨堡、現蒸地瓜、泡麵、冰品等超過300項指定商品也有第2件5折優惠，單筆消費滿600元，搭配聯邦、玉山、永豐信用卡結帳直接折100元。

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