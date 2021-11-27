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郭正亮聲援高嘉瑜！　反嗆管碧玲、羅致政：你們倆有打高端？

▲▼高嘉瑜接種第二劑高端。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲高嘉瑜接種第二劑高端。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前在政論節目中表示，打高端的民眾若出國要補打，造成不便與安全性疑慮政府應該道歉，卻引起民進黨立委管碧玲、羅致政不滿。對此，民進黨前立委郭正亮昨（26日）建議，管碧玲與羅致政並沒有打高端，「高嘉瑜應該直接嗆他們說，你們兩個有打高端嗎？」、「你們又沒有打高端在叫什麼？」。

高嘉瑜日前在政論節目中表示，對於我們這些打高端的人來講，目前都是平安健康的，在這種情況之下如果有出國需求還是要去補打，「那這點我覺得政府應該要道歉」，造成大家的不便，因為這個不便可能從現在開始要出國，計畫必須要拖延一個月到兩個月，因為在補打第三劑第四劑的過程中可能會有一些時間上的落差。

郭正亮則在政論節目中表示，（民進黨）立委打高端沒有超過十個，事實上罵她的那兩個（管碧玲、羅致政）都不是打高端的。並針對兩位立委的動機評論「因為他要選舉」。

郭正亮還說，高嘉瑜應該直接嗆管碧玲跟羅致政說，你們兩個有打高端嗎？高嘉瑜講那個話（政府應該道歉）是因為要去美國去不了，「你們兩個又沒有打高端在叫什麼？」。但郭正亮也表示，若以高嘉瑜的觀點出發，這樣做可能有危險「她怕提名有人會搞她，她沒有強到可以脫黨參選」。

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