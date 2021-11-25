高嘉瑜因疫苗問題被黨內圍剿？　王世堅力挺：小人才會在暗處攻擊

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／翻攝自高嘉瑜FB）



記者杜冠霖／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，接種高端疫苗者若需出國，可再打2劑國際認證疫苗，民進黨立委高嘉瑜認為政府應該要道歉，卻傳出引來黨內立委群起炸鍋。對此，同黨台北市議員王世堅批評，民進黨內很多人不是打高端，憑什麼攻擊高嘉瑜，「躲在暗處的小人才會攻擊她！」

因應美國等部分國家要求入境者須接種特定廠牌的新冠肺炎疫苗，中央流行疫情指揮中心日前宣布，曾接種高端疫苗的民眾，若有緊急出國需求，可再接種2劑國際認證廠牌疫苗，引發爭議。

高嘉瑜在政論節目中表示，高端疫苗因沒有做完3期臨床試驗，拿不到國際認證，導致接種高端疫苗的民眾，若要出國得再多打2劑變成「四劑戰士」，造成不便，政府應該道歉，引起黨內不小波瀾。

對此，王世堅24日在政論節目上表示，有些在政治上比較活躍的人，種種發言或行為會讓人家誤解，但事實上民進黨內一直都有不同聲音，「高嘉瑜的發言很正確，她是要求要對所有打了高端的民眾做出一個交代。」

對於高嘉瑜被圍剿，王世堅表示，有不同聲音才不會讓決策者偏聽，且政策的形成，本來就是大家集思廣益，「黨內有人躲在暗處刻意傷害高嘉瑜，說她動不動和黨唱反調，但黨內那麼多公職沒打高端，憑什麼講？」

對於疫苗政策，王世堅指出，支持國產疫苗可以，但方向要對，疫苗政策應多管齊下，不能單壓國產疫苗；高端該走的程序要走完；高嘉瑜是高端的被害人之一，不能出國的話，她提出質疑於公於私都很正常，「高嘉瑜這麼多年來都是光明磊落，質疑黨的決策也是公開的，不會隱姓埋名躲在角落攻擊某些派系。」

民進黨立法院黨團書記長蔡適應日前表示，高嘉瑜認為整段發言被媒體刻意曲解，民進黨團支持她透過臉書做後續的澄清。

蔡適應透露，高嘉瑜後來在黨團內部的聊天也提到，「她覺得整段的發言，被媒體刻意曲解，她某一句的空隙，造成不公平的現象」，也說會透過臉書做正面的回應跟澄清，民進黨團支持她後續的澄清說法。

蔡適應強調，民進黨團的立場就是認為，所有的疫苗只要通過台灣的緊急授權（EUA）認證，並且能夠保護國人安全，都是最重要的疫苗，至於是不是能夠出國，「在打疫苗的當下，我覺得那不是最重要的重點」。