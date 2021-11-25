　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜因疫苗問題被黨內圍剿？　王世堅力挺：小人才會在暗處攻擊

▲▼ 。（圖／翻攝自高嘉瑜FB）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／翻攝自高嘉瑜FB）

記者杜冠霖／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，接種高端疫苗者若需出國，可再打2劑國際認證疫苗，民進黨立委高嘉瑜認為政府應該要道歉，卻傳出引來黨內立委群起炸鍋。對此，同黨台北市議員王世堅批評，民進黨內很多人不是打高端，憑什麼攻擊高嘉瑜，「躲在暗處的小人才會攻擊她！」

因應美國等部分國家要求入境者須接種特定廠牌的新冠肺炎疫苗，中央流行疫情指揮中心日前宣布，曾接種高端疫苗的民眾，若有緊急出國需求，可再接種2劑國際認證廠牌疫苗，引發爭議。

高嘉瑜在政論節目中表示，高端疫苗因沒有做完3期臨床試驗，拿不到國際認證，導致接種高端疫苗的民眾，若要出國得再多打2劑變成「四劑戰士」，造成不便，政府應該道歉，引起黨內不小波瀾。

對此，王世堅24日在政論節目上表示，有些在政治上比較活躍的人，種種發言或行為會讓人家誤解，但事實上民進黨內一直都有不同聲音，「高嘉瑜的發言很正確，她是要求要對所有打了高端的民眾做出一個交代。」

對於高嘉瑜被圍剿，王世堅表示，有不同聲音才不會讓決策者偏聽，且政策的形成，本來就是大家集思廣益，「黨內有人躲在暗處刻意傷害高嘉瑜，說她動不動和黨唱反調，但黨內那麼多公職沒打高端，憑什麼講？」

對於疫苗政策，王世堅指出，支持國產疫苗可以，但方向要對，疫苗政策應多管齊下，不能單壓國產疫苗；高端該走的程序要走完；高嘉瑜是高端的被害人之一，不能出國的話，她提出質疑於公於私都很正常，「高嘉瑜這麼多年來都是光明磊落，質疑黨的決策也是公開的，不會隱姓埋名躲在角落攻擊某些派系。」

民進黨立法院黨團書記長蔡適應日前表示，高嘉瑜認為整段發言被媒體刻意曲解，民進黨團支持她透過臉書做後續的澄清。

蔡適應透露，高嘉瑜後來在黨團內部的聊天也提到，「她覺得整段的發言，被媒體刻意曲解，她某一句的空隙，造成不公平的現象」，也說會透過臉書做正面的回應跟澄清，民進黨團支持她後續的澄清說法。

蔡適應強調，民進黨團的立場就是認為，所有的疫苗只要通過台灣的緊急授權（EUA）認證，並且能夠保護國人安全，都是最重要的疫苗，至於是不是能夠出國，「在打疫苗的當下，我覺得那不是最重要的重點」。

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
好萊塢巨星自爆「濫交史」！　每次高潮都作嘔
潤寅詐貸472億案外案！　合庫分行經理遭搜索
快訊／7-11開出千萬發票！　最新中獎名單出爐
好市多黑五限定　「第5波」下殺品項出爐！
女星激突露半球：有穿衣服已尊重！　隔離快發瘋「沒人做愛」
力積電申購抽到「現賺2.5萬」！　中籤率曝光
讓客戶晚交貨款！害上市公司損失5億　高階經理人GG了
SOD上演！人夫「摩鐵交纏表妹」喊摸摸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王美花被點名挑戰彰化縣長王惠美　侯友宜說話了

國民黨稱同舟計畫的黨費優惠方案達成率300%　將延長三個月

黨產會追徵大孝大樓7.8億　國民黨打輸官司將研議上訴

試院修法鬆綁專技轉任公務員　成為政府常態性取才管道

桃園公廁「掀裙圖」標示挨轟　范雲批失職：把性騷擾當有趣

要跟顏寬恒對賭15億！　蔡其昌：若查到我有建新股票全數捐社福團體

遠東遭陸重罰20億　趙少康嗆蔡英文：叫拿錢的綠委出來

立委共識修有廣法34、38條！購物頻道可望解除黨政軍不合理限制

北市首場跨年系列活動27日登場　中山站「燈海隧道」、巨大愛心超好拍

高嘉瑜因疫苗問題被黨內圍剿？　王世堅力挺：小人才會在暗處攻擊

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

忘了是木頭椅？狗勾饋桃超用力　跳水式躺下「耳朵都在晃」媽笑翻

Sandy吃老公醋「封殺他」：跟我搶飯碗！　逛街被認出...狂播吳宗憲的歌崩潰：還我清靜！

王美花被點名挑戰彰化縣長王惠美　侯友宜說話了

國民黨稱同舟計畫的黨費優惠方案達成率300%　將延長三個月

黨產會追徵大孝大樓7.8億　國民黨打輸官司將研議上訴

試院修法鬆綁專技轉任公務員　成為政府常態性取才管道

桃園公廁「掀裙圖」標示挨轟　范雲批失職：把性騷擾當有趣

要跟顏寬恒對賭15億！　蔡其昌：若查到我有建新股票全數捐社福團體

遠東遭陸重罰20億　趙少康嗆蔡英文：叫拿錢的綠委出來

立委共識修有廣法34、38條！購物頻道可望解除黨政軍不合理限制

北市首場跨年系列活動27日登場　中山站「燈海隧道」、巨大愛心超好拍

高嘉瑜因疫苗問題被黨內圍剿？　王世堅力挺：小人才會在暗處攻擊

秋遊山上呷木瓜　黃偉哲：搭乘山博行線秋遊山區最Chill

葳格冠名臺中太陽升空「耀你好看」　蔡其昌擔任總領隊

國際刑警組織新主席出爐　曾被控虐待嫌疑人

24歲網美被丈夫勒死「分屍藏冰箱」　鄰居曝驚悚殺機：死了2個月

彌猴暴動繁殖「爬30F大樓打劫」　砸窗進房對峙1hr...女主播嚇傻

買50嵐被解壓縮！內場店員「直接幫搖一杯」　網見她大頭貼全懂了

周天成苦戰75分鐘三局惜遭西本拳太逆轉　無緣印尼公開賽8強

小朋友經過店裡大喊有獅子！　網見「門口肥本尊」笑噴：腿短那種

劉樂妍赴大陸發展碰壁！　網紅殘酷揭「她與林志玲最大差別」

統一獅總冠軍戰28人公布　洋投沒帶飛利士

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

鄧佳華想唱跨年　北市拒絕

「顏寬恒36歲坐擁6566坪土地」　卓冠廷：比台北小巨蛋還大！

超商店員被刺死！黃暐瀚唸「挺英年輕媽媽」後悔信

焦糖哥哥曝接陌生來電：我是總統蔡英文　斥瞎眼支持國民黨

「陸重罰遠東打中台獨七寸」　邱毅三點分析：蔡英文急了！

顏寬恒財產申報粗估破10億　林靜儀苦笑

萊劑研究報告曝　生醫博士：恐造成豬隻左心房病變

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

陳時中脫罩嗨唱餐會場地　政風調查：正當餐廳沒女陪侍

政院今擬通過「海空戰力提升計畫」特別預算　總額近2400億

蘇貞昌宣傳公投導致汐止大塞車　羅秉成：真歹勢

快訊／澎湖北寮海灘發現未爆水雷　明上午實施現地爆毀作業

蘇貞昌公投宣講釀大塞車　汐止社團炸鍋：遊覽車停了好幾台

整合資源　政院今擬通過「國家太空中心設置條例」

更多熱門

相關新聞

WHO最新認證高端機率　他揭關鍵2單位現身

WHO最新認證高端機率　他揭關鍵2單位現身

高端疫苗獲選為世界衛生組織（WHO）團結試驗疫苗，對此，毒理學專家招名威分析未來通過機率應該不低，因為與高端合作的兩個單位也現身了，「不然，有誰願意被魯蛇拖下水呢？」

疫苗第三劑怎選？AZ打3次「效果有限」

疫苗第三劑怎選？AZ打3次「效果有限」

刺死店員「辯有精神疾病」　王世堅：刑法19條等同殺人執照應修法

刺死店員「辯有精神疾病」　王世堅：刑法19條等同殺人執照應修法

陳時中談第三劑、高端混打現況

陳時中談第三劑、高端混打現況

指揮中心開放高端混打　陳佩琪：雙標

指揮中心開放高端混打　陳佩琪：雙標

關鍵字：

高嘉瑜王世堅高端國產疫苗

讀者迴響

熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

惹不起「天生易怒」星座Top 3

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

大S婆婆初見面就嗆「汪小菲是皇族」！S媽神打臉

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

統一發票9、10月中獎號碼出爐！

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

何孟遠消失3個月「暴瘦近照曝光」！

半年洗錢23億！瑪莎惡少博弈集團13人被逮

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面