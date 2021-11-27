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雙城論壇解決兩岸民生問題　柯文哲：不會讓無關緊要的事情破壞

▲▼柯文哲出席「謝謝你做好事-愛護大安森林公園一起關心自然生態」開幕。（圖／記者張榮恩攝）

▲柯文哲出席「謝謝你做好事-愛護大安森林公園一起關心自然生態」開幕。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳家祥／台北報導

今年的台北、上海雙城論壇將在12月1日登場，由於新冠肺炎的影響，這次同樣採視訊方式舉辦。針對副市長黃珊珊日前稱台灣是獨立自主的國家，台北市長柯文哲27日說，雙城論壇是解決兩岸人民重要民生議題，「我們不會讓這些無關緊要的事情，破壞雙城論壇的進行」。

柯文哲表示，把雙城論壇定義成是「解決兩岸人民之間重要民生議題」，事實上北市也在之前拜訪過陸委會，雙方都有達成共識，「我們不會讓這些無關緊要的事情，破壞雙城論壇的進行」。

「所以我們還是要定調，雙城論是解決兩岸之間人民的重要民生問題，就這樣。」柯文哲說，也希望透過交流增加善意、降低敵意，「然後去處理我最害怕的惡意螺旋」。

柯文哲說，兩岸間敵意一直在上升，所以也希望透過交流讓敵意下降一點，減少擦槍走火的機會。

媒體追問，外界認為黃珊珊是為了明年選舉才表態，但立場與你似乎不一樣？柯文哲說，因為雙城論壇還是市長做決定，「目前至少今年的雙城論壇，定調是市長來決定」。

▼柯文哲回應時事議題時，再為雙城論壇定調為「解決兩岸民生議題」。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼柯文哲出席「謝謝你做好事-愛護大安森林公園一起關心自然生態」開幕。（圖／記者張榮恩攝）

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