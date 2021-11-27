　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

JKF持毒D奶女291字嗆酸民「管好嘴」：完全不會把你們看得眼裡

▲▼JKF性感女郎賈曈曈發文。（圖／翻攝IG）

▲JKF性感女郎賈曈曈攜帶毒咖啡包被逮。（圖／翻攝IG，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

JKF性感女郎賈曈曈24日攜帶毒咖啡包被逮，最後5000元交保。交保後她在IG發文「真想永遠當個小孩子」被網友狂酸，當天晚間她再度寫下291字回嗆酸民：我完全不會把你們看得眼裡。

賈曈曈24日攜帶毒咖啡包被查獲，消息26日曝光後引起網友抨擊，26日晚間她在IG發文表示對自己家人朋友感到抱歉，「但是我對於你們這些酸民沒有一點點的需要抱歉」，甚至要網友管好自己的嘴「有觸犯到法律的話依然會選擇提告。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼JKF性感女郎賈曈曈發文。（圖／翻攝IG）

▲賈曈曈發文回嗆網友。

賈曈曈表示，人非聖賢每個人都會犯錯，「我依然也會選擇只做好我自己，完全不會把你們看得眼裡，希望你們也可以省得一點時間，不用再來關注我了。」

以下全文：

再次請問一下為什麼我因為我個人犯下錯誤就算上新聞了請問我有什麼資格關閉我的Instagram然後沒辦法做我自己

像那些酸民的留言請小心一點如果有觸犯到法律的話依然會選擇提告

我犯下的錯我一定會改 我也非常對不起我身邊的家人朋友
更會像他們道歉 更會讓自己遠離這個不好的東西不好的圈子然後做出改變

但是我對於你們這些酸民沒有一點點的需要抱歉因為我並不會做出什麼對所有人都要道歉的事情 我自己知錯能改請你們管好你自己的嘴巴就好了

人非聖賢每個人都會犯錯像你們的留言我也是不會去理會可是觸犯到法律我會堅持我自己的權益讓你們有所損失

我依然也會選擇只做好我自己完全不會把你們看得眼裡希望你們也可以省得一點時間不用再來關注我了

 

►冬日「除濕小幫手」特價了！

ET快訊
快訊／新冠變異株B.1.1.529正式取名「Omicron」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新變種命名Omicron！台大醫分析1特性「很頭痛」　跨年口罩要戴好

重機女神道歉大逆轉！真正原因曝光　駁劈腿舊愛：我不覺得怎樣

JKF持毒D奶女291字嗆酸民「管好嘴」：完全不會把你們看得眼裡

全聯肉片驚見「脂肪一堆孔」！買家嚇壞：正常嗎　內行人曝真相

網紅演講後「感謝狀丟垃圾桶」　他揭心態關鍵：我永遠不會忘記

鄧佳華「雨天送外賣」照片曝光！真的騎YouBike　網刷一排嘲諷

台南防疫計程車司機安排4人擠同車採檢　衛生局決定開罰至少3千元

下周鋒面通過＋冷氣團又來　天氣風險：有望挑戰今年最低溫6.6度

基隆捷運敲定「南港-八堵」13站　最快2032年底完工

這5星座明年「工作運衰到哭」！命理師：業績狂跌、粗心犯錯

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

澎湖沙灘未爆彈水雷現地爆破！　炸起超高濃煙疑「二戰時期遺留」

新變種病毒「Nu」魔王來了！英國專家警告傳染力恐勝Delta

原住民媽媽「療癒級嗓音」唱神曲　轉音超輕鬆！網讚：這尾音太舒服

新變種命名Omicron！台大醫分析1特性「很頭痛」　跨年口罩要戴好

重機女神道歉大逆轉！真正原因曝光　駁劈腿舊愛：我不覺得怎樣

JKF持毒D奶女291字嗆酸民「管好嘴」：完全不會把你們看得眼裡

全聯肉片驚見「脂肪一堆孔」！買家嚇壞：正常嗎　內行人曝真相

網紅演講後「感謝狀丟垃圾桶」　他揭心態關鍵：我永遠不會忘記

鄧佳華「雨天送外賣」照片曝光！真的騎YouBike　網刷一排嘲諷

台南防疫計程車司機安排4人擠同車採檢　衛生局決定開罰至少3千元

下周鋒面通過＋冷氣團又來　天氣風險：有望挑戰今年最低溫6.6度

基隆捷運敲定「南港-八堵」13站　最快2032年底完工

這5星座明年「工作運衰到哭」！命理師：業績狂跌、粗心犯錯

2021年末必追4部韓劇　宋慧喬、李英愛女主角全都是凍齡女神

防新變種Omicron侵美　拜登下令禁南非等8國旅客入境

新變種Omicron引爆賣壓！美股跳水重挫905點　台積電ADR暴跌3％

新變種命名Omicron！台大醫分析1特性「很頭痛」　跨年口罩要戴好

好市多黑五「第6波超夯商品」！牛小排、AirPods Pro都變便宜了

重機女神道歉大逆轉！真正原因曝光　駁劈腿舊愛：我不覺得怎樣

JKF持毒D奶女291字嗆酸民「管好嘴」：完全不會把你們看得眼裡

劉冠廷、馬志翔、柯煒林「金馬男團」帥翻　白靈讚柯震東：小鮮肉

台南台鋼獵鷹「全糖主場」　戰力整合成最大課題

金馬／香港導演羨「台灣自由」　李駿碩催吳鎮宇交感言：訊息沒回

猴媽收留遭棄2奶狗「當孩子撫養」　四處尋庇護所、餵奶...免流浪街頭

生活熱門新聞

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

這5星座明年「工作運衰到哭」！業績狂跌、粗心犯錯

網紅丟感謝！台大同學曝「私下為人」：行為不意外

妹子被解壓縮！店員優先幫做　網見照片懂了

點外送備註「不要哈姆」　網長知識：老一輩才懂

鄧佳華送餐了！豪曝一日薪資「買286萬阿法」

新變種Nu魔王來了！前台大醫示警「這隻可能玩真的」

下周末超強冷空氣來襲！福建0°C

天氣風險：有望挑戰最低溫6.6度

鄧佳華「雨天送外賣」　真的騎YouBike

基隆捷運敲定「南港-八堵」13站　最快2032年底完工

全聯肉片脂肪一堆孔　內行曝真相

網紅演講「感謝狀丟垃圾桶」　他揭心態關鍵

統一發票9、10月中獎號碼出爐！

更多熱門

關鍵字：

賈瞳瞳

讀者迴響

熱門新聞

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

頭期款掏空積蓄！她住毛胚屋嘆：有房了

玻璃棧道地板碎裂！她逛到一半高空墜下

這5星座明年「工作運衰到哭」！業績狂跌、粗心犯錯

「主婦界皇太子」男星認了是渣男！隱瞞離婚4年　搞大女友肚子又流產

新魔王毒株再入侵1國！以色列出現首例確診　全球4地淪陷

網紅丟感謝！台大同學曝「私下為人」：行為不意外

李光洙頒獎「全是笑哏」　好友趙寅成、宋仲基台下笑歪

沒被領養　浪貓表情落寞…縮角落整天

台中巡佐撞車「陰莖3度燙傷無法行房」 怒提國賠52萬結果曝

少年白＝有智慧？醫曝：長「這部位」恐肝出問題

妹子被解壓縮！店員優先幫做　網見照片懂了

最愛裝傻，實際上超精明的3星座

無名女屍終於回家了　悲慘身世曝

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

更多

最夯影音

更多
退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？
白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面