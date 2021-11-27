JKF持毒D奶女291字嗆酸民「管好嘴」：完全不會把你們看得眼裡

▲JKF性感女郎賈曈曈攜帶毒咖啡包被逮。（圖／翻攝IG，下同）

記者葉國吏／綜合報導

JKF性感女郎賈曈曈24日攜帶毒咖啡包被逮，最後5000元交保。交保後她在IG發文「真想永遠當個小孩子」被網友狂酸，當天晚間她再度寫下291字回嗆酸民：我完全不會把你們看得眼裡。

賈曈曈24日攜帶毒咖啡包被查獲，消息26日曝光後引起網友抨擊，26日晚間她在IG發文表示對自己家人朋友感到抱歉，「但是我對於你們這些酸民沒有一點點的需要抱歉」，甚至要網友管好自己的嘴「有觸犯到法律的話依然會選擇提告。」

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▲賈曈曈發文回嗆網友。

賈曈曈表示，人非聖賢每個人都會犯錯，「我依然也會選擇只做好我自己，完全不會把你們看得眼裡，希望你們也可以省得一點時間，不用再來關注我了。」

以下全文：

再次請問一下為什麼我因為我個人犯下錯誤就算上新聞了請問我有什麼資格關閉我的Instagram然後沒辦法做我自己

像那些酸民的留言請小心一點如果有觸犯到法律的話依然會選擇提告

我犯下的錯我一定會改 我也非常對不起我身邊的家人朋友

更會像他們道歉 更會讓自己遠離這個不好的東西不好的圈子然後做出改變

但是我對於你們這些酸民沒有一點點的需要抱歉因為我並不會做出什麼對所有人都要道歉的事情 我自己知錯能改請你們管好你自己的嘴巴就好了

人非聖賢每個人都會犯錯像你們的留言我也是不會去理會可是觸犯到法律我會堅持我自己的權益讓你們有所損失

我依然也會選擇只做好我自己完全不會把你們看得眼裡希望你們也可以省得一點時間不用再來關注我了