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竹科工程師偷拍女同事洗澡　「判賠220萬」創下罕見紀錄

▲▼洗澡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲竹科工程師偷拍2名女同事洗澡，被求償1130萬，最後法院判賠220萬元。（圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

竹科一名沈姓工程師掌握2名女同事在公司內洗澡的時段，去年6月起在淋浴間安裝針孔攝影機偷拍。事後，2名女子向法院求償1130萬元，沈男直呼金額「太離譜」，認為總共賠償20萬就差不多了。不過，新竹地院11月24日仍判賠一共220萬元，創下類似案件罕見的高額紀錄。

根據判決書，沈男每週都會利用午休時間，和同事一起在公司內的球場、健身房運動，進而得知2名女同事運動後會到7樓淋浴間洗澡、更衣，於是6月起便持手機開始偷拍。怎料3個月後，沈變本加厲，竟偷偷溜到淋浴間內「追加設備」，在天花板架設針孔攝影機，等到下班後才去取回「戰利品」。

2名受害人指控，沈男用手機、針孔連續18次偷拍陳女沐浴更衣，包括在鏡子前、身著內衣褲、吹頭髮、整理儀容等，而林姓女同事也被偷拍17次，總計下來沈男得逞35次，直到去年11月其中一人發現門縫中有手機晃動，驚覺遭偷拍，才將沈男人贓俱獲，當場報警處理。

刑事部分，地方法院一審判刑7個月，得易科罰金，但檢方認為原審量刑太輕，加上沈男事後假意和2名受害者和解，卻又反悔不認帳，如同造成二度傷害，犯害態度惡劣，因此再提上訴。高院審理後，認為一審量刑失當，撤銷原判決，加重改判沈男有期徒刑9月，得易科罰金。

民事部分，陳女、林女分別向沈男求償930萬元、200萬元。不過，沈男難以接受，喊冤說自己先前不是反悔不賠，而是雙方金額談不攏，其他類似偷拍案件的精神撫慰金都沒這麼高，大多落在15到20萬元，所以2人請求金額實在「離譜」了，頂多賠償陳女15萬、林女5萬元。

新竹地院民事庭法官審酌沈男具有科技專業背景，屢屢拍攝女性同仁身著紅色或黑色或透明色內褲甚至淋浴畫面，並儲存於手機或筆電內留念，依一般社會通念，與性侵害犯罪以外，對於他人實施違反其意願而與滿足性慾有關之行為，令人反感、厭惡，考量雙方之身分、地位、薪資能力等一切情況，最後在24日判沈男須賠償陳女160萬元、林女60萬元，全案仍可上訴。

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