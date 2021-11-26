城中城精進報告過關！高雄明年1500億總預算不卡了　下周一付委

▲高雄市議會國民黨團先前在城中城事故後，在議會拉布條高喊：沒有負責！沒有預算。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

城中城大火悲劇發生後，高雄市議會國民黨團要求「沒有負責、沒有預算」，昨更批市府局處的城中城精進報告只有1頁太草率，導致高雄市明年度1500億總預算案卡關，遲遲未付委。所幸高市議會今（26）日下午進行黨團協商，市府交出的報告也從1頁變成98頁，終於同意下周一付委來審查明年度總預算。

▲高雄市議會黨團協商，同意下周一讓高雄明年度總預算交付審查。（圖／記者賴文萱攝）

高市府25日向議會提交精進報告，議長曾麗燕召集三黨團總召進行協商。但協商會議前，曾麗燕語重心長說，「城中城大樓火災事故後續處理」精進報告過於草率，市府各局處未經整合，各自提出報告，報告猶如拼裝車，工務局甚至僅提出1頁簡單報告，對市民無法交代。

精進報告後續退回市府修正，今（26）日再送3黨團協商討論後，終於有好結果，本來精進報告資料工務局部分只有1頁，後來經整合過後，共統整高雄市政府8局處的內容，共有98頁。曾麗燕表示，新送來的書面報告經過3黨團總召再次確認後，發覺已經有達到要求，協商結果希望下周一大會時，提出總預算付委來審查明年度總預算。

國民黨團總召童燕珍表示，昨天因為教出來的東西很粗糙，而且太簡略，經過協商，市府知道問題所在，立刻回去做修正，早上送到議會，3黨團同時都看過，覺得內容精進報告，每個相關局處都有寫出來怎麼做精進改善，為了高雄市未來建設，3黨協商結果希望能夠順利交付預算。這本精進報告很大目的，是為了以後監督市政很重要的參考。

▲鄭光峰說，工務局送交的1頁報告是有點誤會 。（圖／記者賴文萱攝）

民進黨團總召鄭光峰則說，今天黨團協商非常順利，預算下周一讓總預算付委，昨天本來工務局只有1頁報告，，主要是因為邱于軒議員本來嫌工務局報告太多，所以才送1頁簡要版，經過彙整跟溝通過後「是有點誤會」，現在希望趕快把高雄市政明年度預算趕快審核。

無黨團結聯盟總召朱信強指出，城中城精進報告昨天比較草率，今天補強以後，已符合3黨總召的意思，下周一期望交付預算能成功圓滿。