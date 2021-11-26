跨年管制措施鬆綁今公布　專家點出防疫關鍵在「散場」

▲臺北最High新年城2021跨年晚會-101煙火。（圖／記者黃克翔攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣第二劑疫苗覆蓋率突破5成，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在記者會上強調，今年跨年管制措施「不會比去年緊」，下午將公布鬆綁方案。專家表示，跨年就算鬆綁，全程口罩還是要戴好，尤其在根據過去觀察，許多民眾都會在散場時把口罩摘下來，應在出入口設立警示牌或派人提醒。

本土疫情已連續多日無確診病例，但目前國內仍維持二級警戒措施，陳時中日前在疫情記者會上強調，基本上「今年管制會比較鬆」，不會比去年緊，除了維持本土疫情穩定，現在又多一層疫苗保護，屆時跨年也相對會達到較好的標準。

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去年跨年前夕台灣驗出首例英國變異株（Alpha），許多縣市將跨年活動改為線上轉播，台北市依然實體舉辦，但將進場人數下修為4萬人。

今年下半年疫情趨緩後，指揮中心已取消集會活動人數上限、營業及公共場域人流控管與總量管制，而藝文、體育、國家公園、風景區、觀光遊樂業也不需室外人數降載，另開放多處場所「免罩活動」，隨著威脅力強過Delta的新變異株「Nu」入侵香港，鄰近的台灣跨年管制是否仍如願鬆綁，也為民眾關心。

衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬受訪時表示，台灣疫情控制相當穩定，第二劑疫苗覆蓋率也達到5成，加上邊境嚴管，「在諸多條件考量下，沒有理由不鬆綁。」不過，香港驗出Nu變異株，對台灣的確有威脅，提醒參加跨年活動的民眾口罩一定要全程戴好，除了喝水等必要行為，不要輕易摘下，周遭有不認識的人更要特別小心。

黃高彬另提到，大型集會活動最怕的就是散場時段，根據過去觀察，像是大型球賽結束後，不少民眾會有防疫鬆懈心態，不自覺摘下口罩，建議散場時還是要有人提醒或監看，呼籲返家前全程戴好，才能確保自身健康。