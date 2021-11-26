死後翻身？明萬曆皇帝「屍身呈詭異姿勢」嚇壞眾人　專家曝原因

▲考古學家打開萬曆皇帝的棺木後，發現他的葬姿詭異。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者林郁婷／綜合報導

除了歷史記載，現代人想要了解古代的事情，通常只能靠古文物、建築甚至是屍體，即有考古學家在一帝王陵墓出土後，發現一奇特現象。1956年大陸考古學家在打開明朝萬曆皇帝的棺木時，發現他的躺姿非常特異，與過往常見的仰身直肢葬或屈肢葬有所不同，引發外界好奇，想找出其中的原因，在進一步研究後才找到萬曆皇帝詭異葬姿的原因。

根據《梨視頻》報導，從史料可知，古代帝王死後會以何種姿勢入殮，是只有帝王身邊的人才會知道，因為依照傳統喪葬習俗，入棺時所有人都要迴避，只有少數血緣親近的人才能觀看，這也是為什麼明十三陵定陵中萬曆皇帝的棺木在1956年開棺時會受到各界關注。

考古家打開棺木後發現，發現萬曆皇帝的屍身以奇特的方式躺著，臉部朝上，右手臂向上彎曲，並放在臉的右邊；左手臂則直放於腹部位置，左腿打直、右腿彎曲，呈現仰面側臥的姿勢，與常規的仰身直肢葬或屈肢葬不同，這種仰面側臥式的葬法讓眾人感到非常好奇。

隨後考古學家打開與萬曆皇帝合葬的孝靖皇后棺木，發現她的屍身呈現向右側臥，姿勢類似北斗七星的形狀，所有謎團才有了解答。專家推測，古人將北斗七星視為吉祥星，位於天空的中心，方向正好指向皇帝住的北方，因此很多只帝王的棺木喜歡刻上北斗七星圖案，當時還流傳「皇帝死後會住在北斗七星上」的說法。

考古學家推測，萬曆皇帝與孝靖皇后為了詮釋這個寓意，使用右側臥北斗七星的葬法，只是中間出了一點小插曲，才使得萬曆皇帝的姿勢呈現仰臥姿勢。根據《泰昌實錄》記載，萬曆皇帝的棺木是靠人力從京城抬到陵地，由於路途崎嶇不平，加上抬棺的繩索和木桿子容易損壞，當棺木在到達今日的沙河時，右側的木桿子突斷裂，使得萬曆皇帝屍身從右側倒向左側，才會出現仰面側臥的姿勢。