龐貝城挖出古代奴隸房！一家3口擠4坪小屋　社會底層生活罕見曝光

A @pompeii_sites nuova eccezionale scoperta, il ministro @dariofrance: «Pompei modello di studio unico al mondo. Trovata la stanza degli schiavi in eccellente stato di conservazione, nuova luce sulla vita quotidiana dei romani». https://t.co/LbAidtiTho #MiC #Pompei #Pompeii pic.twitter.com/hsHhe2aN95 — Ministero della Cultura (@MiC_Italia) November 6, 2021

記者葉睿涵／綜合報導

考古學家6日在義大利古羅馬的龐貝城（Pompeii）郊區發現了一間完好無損的「奴隸房」，裡面除了有3張木床和一些用來存放個人物品的陶罐外，還發現了一個戰車車軸。考古學家認為，這間房子是一個3人小家庭的簡陋住所，他們在這裡進行製造和保養戰車的日常工作。

▲考古學家在龐貝城發現一間罕見的「奴隸房」。（圖／達志影像／美聯社）

綜合法新社、《衛報》和《德國之聲》報導，這間罕見的「奴隸房」是考古學家在龐貝城以北約700公尺處的朱利安那城（Civita Giuliana）所發現的，房間只有16平方公尺大（約4.8坪左右），唯一的自然光來自房子上方的一個小窗戶，牆壁也沒有任何裝飾。

小房間裡擺放著3張用木頭和繩子架成的床，其中一張體積較小，應該是兒童床，而床下則有一個夜壺和數個用來存放財產的大雙耳罐。房間的角落還有一個木箱，裡面裝有金屬和織物的物品，看起來像是戰車馬俱的一部分。

西元79年，龐貝城附近的維蘇威火山猛烈爆發，一夜間將整座城埋在火山灰下，來不及逃生的居民也隨著龐貝城一起被埋葬於火山碎屑流中。由於考古學家過去曾在附近找到一輛豪華的戰車和3匹馬的遺骸，因此考古學家推測，這是一間居住著2大1小的3口之家，他們在這裡進行製造和保養戰車的日常工作。

龐貝考古公園的負責人祖赫特里格爾（Gabriel Zuchtrigel）表示，古代流傳下來的紀錄大多是由精英階層的人所撰，因此這一發現「非同尋常」，它讓人們能罕見地了解到「歷史資料中很少出現的社會底層的面貌，這是我考古生涯中最振奮的發現之一」。

Nuove scoperte a #Pompei. La stanza degli schiavi di Civita Giuliana.

In questo video le parole del Direttore Generale del Parco Archeologico @GZuchtriegel e del Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso. pic.twitter.com/qiYzzrEPte — Pompeii Sites (@pompeii_sites) November 6, 2021

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