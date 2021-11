4500年前「遺落神廟」藏在另一座底下　考古家隔百年驚覺錯了！

▲考古學家最新發現一座4500年前的太陽神廟。(圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者林郁婷/綜合報導

考古學家1898年在埃及開羅挖到一座太陽神廟,當時底下還有一些泥磚,以為是同一個建築,但在最近一次探勘中發現,兩個是完全不同的神廟,建設時間甚至比原先出土的更早,也找到了好幾個啤酒罐,裡面裝滿宗教儀式專用的泥土,目前仍在近一步挖掘,希望找出是哪個國王建造的。

根據《CNN》報導,考古團隊當時在開羅以南約12英里(約19公里)的阿布古拉布,挖出紐塞拉(Nyuserra)的太陽神廟,距今約有4500年的歷史。紐塞拉是古埃及第五王朝的第六位法老,公元前2400年至2370年間統治埃及。

波蘭科學院助理教授努佐洛(Massimiliano Nuzzolo)表示,19世紀的考古者挖到紐塞拉神廟下方的部分泥磚,以為是同一個建築,但是最近深入研究後得知,根本不是這樣,「這是一座完全不同的建築,建在紐塞拉之前」。

他們在新神廟裡還發現,印有國王名字的印章,曾被用做瓶塞,以及兩根石灰柱的底部,分別是入口門框和門檻的一部分,還有數十個啤酒陶罐,「有些罐子裡裝滿了儀式泥,僅用於特定的宗教儀式,而這些陶器的歷史可以追溯到公元前25世紀中葉,比紐塞拉早一兩代」。

努佐洛指出,兩個神廟的建築設計非常相似,但紐塞拉的神廟是石製,體積更大,而最新發現的神廟則是使用泥磚,「規模令人印象深刻」,但研判是紐塞拉為了建自己的神殿,而摧毀原有的,只是殘骸留在原地。

努佐洛進一步表示,根據歷史資料顯示,法老王一共建了6座太陽神廟,目前只出土了2座,全部都是圍繞阿布古拉布所建造,如果新發現的神廟確定是第3座,將成為50年來最重要的發現,因此考古團隊持續在現場挖掘,並嘗試找出由哪位國王建成,而研究陶器也能更了解當時的生活方式。

Archaeologists have uncovered what they believe to be one of Egypt's lost "sun temples," dating from the mid-25th century BCE. https://t.co/Gjwgtj0jeB