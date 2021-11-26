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社會 社會焦點 保障人權

渣男無極限！見到兒子嫩女友心癢癢　竟聘人夜店「下藥迷姦」

曾有客戶自稱自己遭到忍者跟蹤，希望博哥能夠幫他擺脫這些忍者。（示意圖／pixabay）

▲曾有客戶自稱自己遭到忍者跟蹤，希望博哥能夠幫他擺脫這些忍者。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

提到徵信社，其實很容易產生抓姦、抓猴、犯罪、遊走在法律邊緣等等印象。在《CTWANT》獨家訪問徵信社老闆博哥（謝智博）時，博哥對此雖坦承不諱，但也強調徵信社的員工絕對不能只「看錢辦事」，像他自家徵信社雖然詢問量非常大，但由於他力求自己必須謹守道德底線，常常拒絕受理，因此成案的其實很少。

博哥就舉例，有一個客戶自稱遭到忍者跟蹤，表示「只要能擺脫忍者，無論多少錢都願意支付」，但博哥認為對方明顯已有精神方面的問題，因此他不僅沒有承接案件，還花費大量的時間開導客戶，整整5年的時間，只要該客戶打電話來，博哥都會想辦法長聊跟開導這位客戶。

上述這種妄想類的案件，博哥認為「人家都生病了，不應該騙人家」，所以拒絕接案。而有些案件則是「完全踩到底線」，博哥不僅會拒絕接案，甚至還會痛罵詢問人。

前段時間博哥就接到一個聲音軟萌的女性來電，詢問博哥是否能協助「替換DNA檢驗報告」，因為這位女性在公婆的要求下進行親子DNA檢測，兩次結果孩子都與丈夫的基因定序不相符。該名女子希望徵信社可以「提供一個相符的結果」的檢測報告，好可跟公婆及丈夫交代。

博哥表示，當時雖然的確有能力做到這樣的事情，女子也表示願意提供高額的報酬，「但自己身為男性，而想到如果接了這個案子，就有另外一名男性會被蒙在鼓裡」，所以博哥選擇對這名女子狠狠說教一番，並拒絕了案件的承接。

曾有人找到博哥，希望能幫忙替換DNA檢驗報告，好讓他可以欺瞞婆婆與老公。（示意圖／pixabay）

▲曾有人找到博哥，希望能幫忙替換DNA檢驗報告，好讓他可以欺瞞婆婆與老公。（示意圖／pixabay）

聽到有人想替換DNA檢驗報告來蒙騙公婆與丈夫，已經足夠讓人震驚了。但博哥說「這不是最誇張的」，他表示在幾年前，曾經有名中年男性來詢問案件，該名男性表示，自己剛成年的兒子交了一個年輕貌美的女友，他看了之後就對這個小妹妹「十分心癢」，在得知小妹妹平時會去夜店遊玩時，就想問問看徵信社能不能派人去夜店搭訕，灌醉（或下藥）小妹妹，再把小妹妹送到旅館好讓他「徹底把玩」一番。聽到如此誇張的需求，博哥第一時間反應就是痛罵了這名客人，明確的表示拒絕接受這樣的案件。

博哥也表示，其實一般的情侶關係的委託，基本上都會拒絕。除非是婚前調查或是已經訂婚的，會再看案件內容來決定是否要承接，博哥認為「情侶也有可能分手，兩人也不是婚姻關係，根本不需要為了另外一半的行為來花錢」。

在採訪博哥的過程中，恰巧有一通案件詢問電話打進來，只見博哥講著講著就破口大罵。等他結束通話後詢問，原來打電話來的男子可能是某間學校的工作人員，竟希望能委託徵信社到學校廁所偷拍他心儀女老師的如廁畫面，如此誇張的請求，也難怪博哥會突然破口大罵。

博哥表示，就是因為徵信社一直遊走在法律灰色地帶，如果沒有堅定住自己的立場，其實很容易被金錢、權力給迷惑住，「的確有錢能使鬼推磨，但我希望至少我們公司的員工，還有我，賺了錢之後晚上還能睡個安穩的覺」。

正式接下委託之前，博哥都會聆聽顧客的需求，以及用自己的標準判斷是否承接。（示意圖／博哥提供）

▲正式接下委託之前，博哥都會聆聽顧客的需求，以及用自己的標準判斷是否承接。（示意圖／博哥提供）

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