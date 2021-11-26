　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳時中今宣布「跨年鬆綁措施」　下周降級機率曝

▲2017台北101跨年煙火。（圖／記者李毓康攝）

▲跨年活動相關指引，指揮中心將在記者會公布。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

國內本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心延長二級警戒至今，外界關心有無機會降回一級外，緊接著將迎來跨年大型活動，與去年不同的是，民眾大多已經施打過一劑疫苗，相關活動指引，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（26）將在疫情記者會上公布。

有鑑於年底即將迎接跨年等相關大型活動，但目前國內仍維持二級警戒措施，陳時中日前在疫情記者會上強調，基本上「今年管制會比較鬆」，不會比去年緊，除了維持本土疫情穩定，現在又多一層疫苗保護，屆時跨年也相對會達到較好的標準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

雖然陳時中表示，跨年管制會較寬鬆一些，但在警戒調整及口罩政策上，他認為，進入秋冬會開始擔憂氣候關係，讓病毒活性維持較久，因此降級可能性不高，可能會有些微的調整，但不會有大幅更動。

根據中央流行疫情指揮中心最新防疫準則，外出時仍須全程戴口罩，但室內外從事運動、唱歌時；於室內外拍攝個人照、團體照時；農林漁牧工作者於田間、魚塭、山林等空曠處工作；於山林含森林遊樂區、海濱活動；於溫泉、冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合，可免戴口罩。

另外，指揮中心也取消集會活動人數上限、營業及公共場域人流控管與總量管制，而藝文、體育、國家公園、風景區、觀光遊樂業也不需室外人數降載。

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
快訊／名牌帽T男「醉駕賓士」北市狂飆　失控撞爛建國高匝道
鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐…網虧：難怪我今天沒飲料
瑪莎3惡少現況曝！進所首日就被針對　兄弟一道命令：屁孩變綿羊
傻眼！三寶爸為「10K單親補助」假離婚　老婆馬上出軌同居
2縣市大雨！下週北台剩10℃「冷氣團」達標　專家示警：還會更

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帥哥炸雞給妳吃！棄百萬爽缺接36年老攤　一招成藍心湄最愛

2縣市大雨！下週北台剩10℃「冷氣團」達標　專家示警：還會更冷

陳時中今公布「跨年防疫管制」！兩關鍵「只會鬆不會緊」

女友7秒「剝蝦神技」神逆轉！他驚覺被騙7年　萬人傻：這局佈多久

新手爸想幫孩取動漫名！釣出「劉川楓」親吐淒涼遭遇…網笑翻

幼童塞機車菜籃！淡定爸「車燈全被擋」滑手機　網怒：兒子當肉墊

國小女兒美字「連班導也佩服」！他曝方法　網狂問：哪裡找得到？

逛全聯驚見「整排牛奶上鎖」　內行人點破真相：真的怕了

BNT接種死亡通報35例　他驚「為何一開始不進口？」網揭2原因吵翻

好市多油價「每公升便宜3元」　背後低價秘密曝光

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

71歲譚詠麟爆睡23歲粉絲！發聲駁斥 女粉男友再貼「脫褲照」嗆聲

騎士等燈號被問：為何擋著不走？　阿婆聽完秒右轉...3秒後又1車違規

駕駛想超車！按一聲短喇叭示意　婦嚇到追上理論聽到報警秒離去

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

帥哥炸雞給妳吃！棄百萬爽缺接36年老攤　一招成藍心湄最愛

2縣市大雨！下週北台剩10℃「冷氣團」達標　專家示警：還會更冷

陳時中今公布「跨年防疫管制」！兩關鍵「只會鬆不會緊」

女友7秒「剝蝦神技」神逆轉！他驚覺被騙7年　萬人傻：這局佈多久

新手爸想幫孩取動漫名！釣出「劉川楓」親吐淒涼遭遇…網笑翻

幼童塞機車菜籃！淡定爸「車燈全被擋」滑手機　網怒：兒子當肉墊

國小女兒美字「連班導也佩服」！他曝方法　網狂問：哪裡找得到？

逛全聯驚見「整排牛奶上鎖」　內行人點破真相：真的怕了

BNT接種死亡通報35例　他驚「為何一開始不進口？」網揭2原因吵翻

好市多油價「每公升便宜3元」　背後低價秘密曝光

名牌帽T男「醉駕賓士」北市狂飆　失控撞爛建國高匝道

金正恩「皮衣穿搭」掀模仿熱潮　北韓下令禁止！看到就沒收

帥哥炸雞給妳吃！棄百萬爽缺接36年老攤　一招成藍心湄最愛

10款聖誕限定「身體保養禮盒」！SABON限定橙橘巧克力味、品木潤膚組54折

83%孩童無法遠距上課！　滙豐組志工隊解決「城鄉落差」　

有貓膩！三重「惡少球棒隊」為6萬把人打到命危　警挖出內幕

瑪莎3惡少現況曝！進所首日就被針對　兄弟一道命令：屁孩變綿羊

交船5天就故障！國造首艘百噸新巡防艇　為防對岸越界漁船打造

林昀儒世桌賽男單止步32強　苦戰7局不敵南韓好手

捷克總統剛出院又確診住院　暫時無法任命新總理

連機車都嘲笑我！失業男發酒瘋　「刷一排」推倒19輛...下場慘了

生活熱門新聞

BNT死亡通報35例　他驚：為何起初不進口？

強冷氣團來襲！這天恐創入冬新低溫紀錄

全聯驚見整排牛奶上鎖　被偷怕了

洪秀柱「躺床素顏舊照」被翻出！網傻：挺住了

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

國小女兒美字「班導也佩服」　方法曝光了

女友7秒「剝蝦神技」反轉　他驚覺被騙7年

2縣市大雨　下週北台剩10℃「冷氣團」達標

好市多油價少3元　低價秘密曝光

想幫孩取動漫名！劉川楓現身吐淒涼遭遇

家人記密碼　解鎖偷看她男友對話

統一發票9、10月中獎號碼出爐！

幼童塞機車菜籃！淡定爸「車燈全被擋」滑手機

更多熱門

相關新聞

101史上最便宜震撼票　開賣秒殺

101史上最便宜震撼票　開賣秒殺

台北101宣布2022年跨年晚會煙火持續施放，而101觀景台因應防疫措施，今年也釋出「限量震撼票」開賣，為遵守防疫規範，前幾年提供搭配酒水、輕食與派對等活動，今年全部未提供，且需全程配戴口罩觀看，故開出的票價也是史上最便宜，單人僅600元就能在其內享受煙火震撼感，首批開賣根本秒殺，二波少量加開300張要搶要快。

2022台北101跨年煙火將史上最長

2022台北101跨年煙火將史上最長

北市首場跨年系列活動27日登場

北市首場跨年系列活動27日登場

吳景欽／有精神病史就無罪嗎

吳景欽／有精神病史就無罪嗎

被酸是「政院新三寶」！陳吉仲這樣說

被酸是「政院新三寶」！陳吉仲這樣說

關鍵字：

跨年陳時中中央流行疫情指揮中心降級

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

BNT死亡通報35例　他驚：為何起初不進口？

惹不起「天生易怒」星座Top 3

汪小菲直播賣貨！媽喊觀眾「快給他送禮物」　尷尬場面曝

7-11最新發票中獎名單出爐

田馥甄爆意外受傷了！　Ella嘴滑曝好友傷勢

強冷氣團來襲！這天恐創入冬新低溫紀錄

高雄登山女被「美工刀架脖」拖草叢　撿骨師路過解救

買民生品中200萬！全聯開出特獎

汪小菲真是皇族？自爆兒時家境：生在10幾坪房

又有公司要給工作！鄧佳華1原因回絕

更多

最夯影音

更多
葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕
退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面