Just Dance！橘世代親子競舞體驗營　祖孫參賽跳起來直呼有趣

▲橘世代親子競舞體驗營《JUST DANCE舞蹈大賽》21日舉辦決賽，大小朋友一起揮灑汗水舞動全身，大家都超開心。（採訪撰稿╱記者陳珊珊；攝影剪輯╱記者楊詩益）

記者陳珊珊／採訪報導

跟著螢幕上的動作，隨著音樂節拍跳起來，大小朋友都超開心，親子組隊現場尬舞，阿公也跟著孫子一起練舞來報名比賽，橘世代親子競舞體驗營《JUST DANCE舞蹈大賽》21日舉辦決賽，大朋友揪小朋友一起來比賽，現場歡樂不已，大家都超開心！

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▲大小朋友跟著螢幕上的動作一起跳起來。（圖／記者楊詩益攝；以下同）

參賽民眾王伯伯分享，「我們參加這活動是因為孫子很喜歡運動，我就陪我孫子一起來跳舞，我們昨天（20日）有先預賽進入前八強，今天（21日）是來參加決賽」。參賽民眾林伯伯說：「活動是里長跟我們講的，我和孫子就來參加了，我覺得滿有趣的，小孩子來這裡也可以練一練舞」。參賽的小朋友們也說：「跳舞很好玩，我有信心可以拿到總冠軍」、「我覺得很好玩，我很喜歡跳舞，也很開心可以跟阿公一起跳舞」。

▲▼親子、祖孫一起報名參賽，認真跟著螢幕上的動作跳舞。

新北電競基地這一次規劃橘世代親子競舞體驗營《JUST DANCE舞蹈大賽》，邀請新北市民一起組隊參加，總共吸引超過百位袓孫、親子以及觀賽民眾參與，共同體驗電競飆舞的樂趣。

▲新北市經發局局長何怡明。

新北市經發局局長何怡明表示，「今天（21日）很高興看見大家來參與JUST DANCE舞蹈大賽，恭喜我們最後進入8強的團隊，聽說我們待會還要尬舞一下，讓我非常期待！我知道非常多小朋友在這幾天都密集地到這場地來練習，希望我們在推廣電競運動的同時，也能邀請親子、祖孫，大家一起來參與電競活動的推廣，祝福大家今天（21日）都能獲得佳績、滿載而歸」。

▲橘世代親子競舞體驗營《JUST DANCE舞蹈大賽》吸引祖孫一起練舞參賽。

▲新北電競基地擁有眾多資源供民眾體驗。

近三年來，新北市政府積極打造電競產業，希望培育更多人才，在三重的「新北電競基地」，也以「場域建置」、「人才培育」與「活動推廣」等三大面向推動電競運動，期待讓電競產業圈變得更豐富更完整。

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