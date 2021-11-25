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反萊豬醫師蘇偉碩被指罷凌遭記過　法官：處分過重應重新處分

▲▼中華人權協會與民團組成律師團陪同蘇偉碩到監察院向國家人權委員會聲請人權保護。（圖／記者李毓康攝）

▲反萊豬醫師蘇偉碩。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

「反萊豬大將」前榮總精神科醫師蘇偉碩被榮總台南分院以「妄控攻訐同事，損害他人聲譽，影響單位和諧」等理由，將蘇記2大過，蘇偉碩不但辭職也提起行政訴訟，高雄高等行政法院審理後認為榮總處分過當，撤銷原處分，重新處分。

蘇偉碩原任高雄榮總台南分院精神科主治醫師，2017年底開始檢舉精神科譚姓主任對病患的醫療處置不當，除了透過醫院院長信箱、退輔會檢舉外，還向立委高金素梅投訴醫院官官相護，沒有對譚姓主任進行適當懲處，後來蘇被派到總院受訓，因受訓期間薪水從25萬變成5萬元底薪，蘇也認為是因檢舉弊端才被報復，簽呈拒絕，結果也被醫院認定蘇抗命。

醫院2019年以對同仁妄控語言暴力、屢違反院內自我約束公約紀律，在媒體發表詆毀院譽及有損公務人員形象的不實負面文章等行為，將蘇偉碩記2大過，蘇也在去年7月起憤而辭職，並提起行政訴訟。

高雄高等行政法院審理時，醫院指稱，接獲蘇偉碩檢舉後，內部調查認為譚姓主任僅是疏失，蘇卻堅持譚是故意違法、虛偽登載，才認定蘇有「妄控」情形，且蘇長期對護理人員存在明顯霸凌行為，導致精神科護理人員紛紛求去，甚至出現「關科」危機，足證因蘇的個人因素，已影響醫院醫護人員團結。

但法院認為，蘇偉碩向醫院和退輔會申訴是循正常程序通報，希望體制介入釐清譚姓主任有無醫療疏失情事，與「妄控攻訐」要件未符。

霸凌護理師的部分則因醫院並未檢附相關事證，頂多只能認定影響單位和諧，但影響單位和諧不在退輔會懲處事由中，因此法官認為醫院對蘇衛碩處分過當，為保障蘇的利益，原處分予以撤銷，醫院應另行處分。

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