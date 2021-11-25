反萊豬醫師蘇偉碩被指罷凌遭記過　法官：處分過重應重新處分

▲反萊豬醫師蘇偉碩。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

「反萊豬大將」前榮總精神科醫師蘇偉碩被榮總台南分院以「妄控攻訐同事，損害他人聲譽，影響單位和諧」等理由，將蘇記2大過，蘇偉碩不但辭職也提起行政訴訟，高雄高等行政法院審理後認為榮總處分過當，撤銷原處分，重新處分。

蘇偉碩原任高雄榮總台南分院精神科主治醫師，2017年底開始檢舉精神科譚姓主任對病患的醫療處置不當，除了透過醫院院長信箱、退輔會檢舉外，還向立委高金素梅投訴醫院官官相護，沒有對譚姓主任進行適當懲處，後來蘇被派到總院受訓，因受訓期間薪水從25萬變成5萬元底薪，蘇也認為是因檢舉弊端才被報復，簽呈拒絕，結果也被醫院認定蘇抗命。

醫院2019年以對同仁妄控語言暴力、屢違反院內自我約束公約紀律，在媒體發表詆毀院譽及有損公務人員形象的不實負面文章等行為，將蘇偉碩記2大過，蘇也在去年7月起憤而辭職，並提起行政訴訟。

高雄高等行政法院審理時，醫院指稱，接獲蘇偉碩檢舉後，內部調查認為譚姓主任僅是疏失，蘇卻堅持譚是故意違法、虛偽登載，才認定蘇有「妄控」情形，且蘇長期對護理人員存在明顯霸凌行為，導致精神科護理人員紛紛求去，甚至出現「關科」危機，足證因蘇的個人因素，已影響醫院醫護人員團結。

但法院認為，蘇偉碩向醫院和退輔會申訴是循正常程序通報，希望體制介入釐清譚姓主任有無醫療疏失情事，與「妄控攻訐」要件未符。

霸凌護理師的部分則因醫院並未檢附相關事證，頂多只能認定影響單位和諧，但影響單位和諧不在退輔會懲處事由中，因此法官認為醫院對蘇衛碩處分過當，為保障蘇的利益，原處分予以撤銷，醫院應另行處分。