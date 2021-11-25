12~17歲第2劑BNT暫緩　莊人祥：「有強烈需要」可自行去院所打

▲醫護人員施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

考量年輕族群打mRNA疫苗有較高心肌炎副作用風險，國內目前12~17歲BNT疫苗暫緩第二劑接種，等待月底專家開會討論。指揮中心發言人莊人祥表示，當時專家會議討論，若家長評估孩子屬於高風險族群、特殊需求，有強烈意願接種第二劑疫苗，可以自行帶去醫療院所施打，不會阻止。

指揮中心24日公布新冠疫苗接種年齡分布，第一劑接種最多為18~29歲，覆蓋率達到92%，最低則出現在75歲以上長者，覆蓋率73%；第二劑覆蓋率最高則是65~74歲達到77%，接著是75歲以上，最低則是12~17歲，因為該族群第二劑暫緩接種。針對學生族群BNT疫苗，指揮官陳時中昨說，預計28日將開專家會議討論，依討論狀況再決定何時公布結論。

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莊人祥說明，先前專家會議討論時，呼籲暫緩專家意見是認為不是每個人都需要打第二劑，所以目前暫緩BNT的校園接種，雖然未鼓勵，但也沒有禁止12~17歲青少年族群打第二劑。即便是支持暫緩的專家也一致認為，如果家長認為孩子有強烈需求，且瞭解相關風險，可以自行帶小孩去接種。

根據指揮中心統計，目前12~17歲已經接種第二劑疫苗有1083人，當中在專家會議決定暫緩前的9/22～11/9共684人接種，當中包含基隆某國中誤安排440人接種第二劑，其餘則是從國外打過第一劑，返國後打第二劑；專家會議後的11/9~11/24則有399名青少年接種第二劑，是家長自行帶去醫療院所接種。