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女主唱當眾「對男歌迷噴尿」　高雄阿北轉PO亂扯衛武營下場慘了

▲▼美國紐約搖滾樂團「Brass Against」女主唱索菲亞•烏里斯塔（Sophia Urista）在台上突然當眾排尿。（圖／翻攝自YouTube／Savage Entertainment）

▲美國紐約搖滾樂團「Brass Against」女主唱索菲亞•烏里斯塔（Sophia Urista）在台上突然當眾排尿。（圖／翻攝自YouTube／Savage Entertainment）

記者賴文萱／高雄報導

一名高雄老翁將日前美國樂團女主唱不雅的便溺片段轉傳LINE群組，胡扯是在高雄衛武營國家劇場表演的「純台灣味」，衛武營國家藝術文化中心無辜中槍，抗議電話接到手軟，因而向高雄市政府警察局報警，隨後警方也立即逮人，老翁將被依刑法加重毀謗罪移請高雄地檢署偵辦。

▲▼女主唱當眾「對男歌迷噴尿」！高雄翁亂轉傳扯衛武營下場慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼女主唱當眾「對男歌迷噴尿」！高雄翁亂轉傳扯衛武營下場慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼女主唱當眾「對男歌迷噴尿」！高雄翁亂轉傳扯衛武營下場慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

美國佛羅里達州日前舉行「Welcome to Rockville」音樂節，其中，搖滾樂團「Brass Against」女歌手蘇菲亞烏利斯塔竟對著衝上舞台來的男歌迷臉部當眾解放便溺，現場影片於推特流傳後，震驚全球歌迷。

不過，一名住高雄70歲的老翁刻意擷取該音樂會不雅流傳影片片段畫面，並加上「這就是在高雄衛武營國家劇場演出的「純台灣味」，我不知道這個黨究竟要把台灣年輕人的氣質作賤到什麼地步?」等字樣，並於LINE群組散布，詆毀衛武營國家藝術文化中心。

▲▼女主唱當眾「對男歌迷噴尿」！高雄翁亂轉傳扯衛武營下場慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲女主唱當眾「對男歌迷噴尿」！高雄翁亂轉傳扯衛武營下場慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

該片段23日開始在各Line群組中迅速廣為流傳，不少衛武營忠實粉絲紛紛透過各種管道向衛武營查證，場館因突如其來的飛來橫禍，相關人員回應到手軟，因而具狀向高雄市政府警察局報案，請求警方協助處理。

高雄市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊利用多方分析並溯源調查後，立即於24日通知涉案人到案說明，並於行動電話中發現相關轉傳之文字內容，全案將以刑法加重毀謗罪移請高雄地檢署偵辦。

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