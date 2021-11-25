嚇阻球棒隊！艋舺青山宮遶境開跑「4千人齊聚」　警方大陣仗臨檢

▲艋舺青山宮遶境開跑，警方大陣仗出動防止滋事。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市萬華區「青山宮」本月24日展開遶境，連續3天上街進行遶境等宗教活動，警方粗估遶境活動將吸引約4000名信眾及宮廟陣頭到場參與，為避免發生鬥毆鬧事，警方針對各大迎神紅壇、聚眾場所及遶境沿線周邊道路進行臨檢、路檢，更嚴查是否有民眾攜帶「球棒」到場，避免廟會上演球棒隊鬧劇。

▲青山宮遶境活動歷史悠久，為台北知名的宗教活動。（圖／記者游宗樺翻攝）

「艋舺青山宮暗訪暨遶境」俗稱「艋舺大拜拜」，為台北三大重要祭典活動之一，青山王祭不僅保留台灣傳統特有的廟會文化，還吸引大批信眾與宮廟陣頭參加。但因近年廟會活動發生多起社會事件，甚至有陣頭成員手拿球棒或法器，組成「球棒隊」滋事，影響民眾對宗教活動、治安觀感，

萬華警分局為避免廟會變調，已向參與遶境的宮廟、壇主、陣頭負責人告知需克盡管理責任，降低噪音更嚴禁鬥毆，未申請的道路也不能佔用，要將對民眾的影響減到最小。同時，警方在24日也集結人力，在環河南路、艋舺大道及和平西路等路段，針對各紅壇及遶境路線進行臨檢、路檢及相關宣導。

▲警方在周邊進行路檢、臨檢，避免球棒隊鬧事。（圖／記者游宗樺翻攝）