台南玉井真理佛堂縱火7死案開庭　曾男：後悔沒解決仇家

▲被控台南市玉井區真理佛堂前輩堂遭縱火釀7死2傷案，台南高分院二審開辨論庭，被告曾姓男子表示不滿沒有解決掉仇家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市玉井區真理佛堂前輩堂2019年底遭曾男縱火，釀7死2傷慘劇，台南地院以曾男縱火殺人手段冷血殘酷泯滅人性，還對犯行洋洋得意，判處曾男死刑，台南高分院24日下午開辯論庭，檢方主張判處曾男死刑，辯護人則辯稱曾男鑑定具極端反社會人格障礙病症反對死刑，曾男則表示後悔沒有解決仇家。

2019年12月底，台南市玉井區真理佛堂前輩堂遭曾男縱火，釀7死2傷慘劇，24日下午死者家屬均未到庭，係以書面陳述意見，曾男面對死者家屬及檢方所提相關犯罪事實及證據多無意見，卻對佛堂負責人之子張姓男子證詞表示異議，曾男指張男所言並非事實，張男跟他發生口角，並打他兩巴掌，他才踹張男。

曾男對張男十分怨恨，在司法鑑定時，曾表示要是法官放他出去，要把張鳳書捅死。面對辯護人音張曾男具極端反社會人格障礙病症，建請法官對曾男進行量刑情狀鑑定，卻被曾男當場拒絕。曾男表示，即使殺7人沒處死刑，監獄內有人得罪他，他會將對方殺了！

據了解，曾男在真理佛堂前輩堂居住時與負責人之子張男有衝突，想再到前輩堂居住遭拒絕，因而懷恨在心，2019年12月13日深夜搭計程車購買兩個5公升塑膠桶注滿汽油，14日凌晨前往前輩堂，將汽油全潑灑在北棟1樓玄關及臨西邊走道附近（即張男居住處），持打火機點燃衛生紙後丟擲縱火釀災，造成7人死亡，9人逃生時有2人受傷。

二審庭訊時，檢察官主張曾男無自首減刑的適用，也無刑法第19條第2項減刑的適用，沒有教化的可能，且符合兩公約最嚴重的罪行，應處以死刑。辯護人則以曾男4歲被檢查出過動症、8歲罹癲癇、11至14歲綜合性情緒障礙、15歲有反社會人格障礙、19至20歲住院4次，國小即揚言要在老師茶杯下毒，帶小刀意欲要對老師及其全家不利，國中虐待動物、攻擊父視，觸犯竊盜、殺人未遂等刑案，曾男從小到大問題不斷，在學校、少年觀護所、法院及醫院之間反覆流轉，一審精神鑑定書即鑑定出曾男有反社會人格障症，認知與常人不同，無法用一般人標準來看待，請法官審酌曾男是否適用刑法第19條第1項或第2項。最後合議庭法官諭知2022年2月16日宣判。