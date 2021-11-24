工安意外「一次奪他4指」　怪手司機移植腳趾當手指真的能用

▲腳趾移植手指顯微手術。（圖／博田國際醫院提供）

記者賴文萱／高雄報導

一年多前一場工安意外，讓47歲的怪手司機鄭先生右手第二至第五手指全被砍斷，且合併右上臂的橈尺骨骨折，成了「右手拇指先生」。所幸他在接受腳趾顯微移植接指手術後，現在已經可以運用腳趾頭跟原先的大拇指進行拿捏、寫字動作。

博田國際醫院指出，鄭先生這次的腳趾移植手指顯微重建手術是手腳同時執行，為鄭先生主治執刀的是博田國際醫院呂俊寬醫師，及有「接指大王」之稱的林高田醫師，同時也是呂俊寬醫師學徒時期的恩師。術中由二位醫師同一時間內分別同時進行手、腳顯微分割移植手術，再一起合體將腳趾的所有構造與手部結合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭先生經過腳趾移植手術，現在已經可以拿捏跟寫字。（圖／記者賴文萱翻攝）

在今年疫情稍緩的9月，鄭先生在博田國際醫院接受腳趾顯微移植接指手術，並在術後二個月，開始可以運用轉移來的腳趾頭與原先的大拇指進行拿捏及寫字的動作練習。

呂俊寬醫師本身就是位斷指病患，他表示，總會在幫斷指病患看診時讓病患看看自己的斷指，再加上行醫多年接過數百隻斷指，透由自身為斷指病患及接指經驗豐富的經驗，鼓勵患者帶著信心並樂觀接受手術。

▲腳趾移植手指顯微手術。（圖／博田國際醫院提供）

這次手術也在林高田的一同參與下，讓腳趾接手指顯微重建手術順利完成。二位醫師過去皆是美國梅約醫學中心骨科醫師，更是師徒關係，這次的移植手術合作也是繼三年前之後再次合體執刀。

林高田表示，台灣的醫療水準相當地高，不同地區及不同層級的醫院在醫療處置上也不會有太大的落差，但仍有許多民眾認為一定要到醫學中心才能得到最完善的照護，其實不然，就像鄭先生這樣的顯微重建手術，在博田國際醫院也可以獲得完整的問題解決。

