台青少年哈日　日本成最想移民當鄰居與友台國家

▲金車調查發現，日本成台灣青少年最想移民與當鄰居與友台國家。。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

全球化讓台灣與是進更接近，為了解青少年國際素養知能，金車教育基金會今（24日）公布針對超過1萬名台灣青少年進行「國際素養」調查結果，發現高達86%青少年認為，了解國際事務是具備生活常識的基礎，但仍有超過8成青少年最常遇見阻礙，是語文閱讀能力不足；另日本則是台灣青少年認為「對台最友善、最想移民與當鄰居與防疫做最好的國家」。

這份問卷從10月25日到11月15日，針對全台國中與高中職學生進行調查，網路問卷共有9406份，紙本問卷2149份，總計有效問卷1萬1555份，男女比例接近各一半，接近6成受訪者為國中生，在正負3%抽樣誤差下，信心水準為97%。

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金車基金會副總幹事陳建志表示，調查顯示，高達86%青少年認為，了解國際事務是具備生活常識的基礎，但仍有8成3青少年認為，培養國際觀最常遇見阻礙是語文閱讀能力不足，其次是國際文化理解不足、不了解外交事務，而接近9成6青少年最關心國際議題為「醫療衛生」，其次為人權議題、能源消耗等；另受疫情影響，高達45％青少年降低出國意願。

面對全球化夥伴關係，問卷也調查青少年認為對台最友善國家，日本獲得85.7％青少年認同，其次為美國、韓國，同樣日本也是台灣青少年調查最想移民國家，比例高達73.7%，另青少年最想當鄰居國家也是日本（77.4%），而在這次疫情，除了台灣之外，46%青少年認為日本是防疫做最好國家。

▼台北大學社工系教授陳芬苓。（圖／記者許敏溶攝）



參與這次調查的台北大學社工系教授陳芬苓分析，和歷年調查相比，發現青少年對國際事務越來越有興趣，沒有興趣剩下3.5%，但語言是最大障礙，認為除華語、英文外，不需要學習語言比例，從2019年的14.8%，上升到今年的35.2%，而台灣身為島國，主要經濟仰賴出口導向的國際貿易，擁有多國語言人才是台灣全球化樞紐，未來如何提高青少年學習多國語言的意願及環境，將是很重要的課題，否則恐怕會影響台灣對外經貿發展。

此外，陳芬苓指出，調查也發現，日本與美國是台灣民眾對其最友善國家，若以性別區別，女生稍微偏向韓國一點點，男生則偏向日本與美國，喜好程度稍微高一點。

現為北市華將高中三年級的楊朝翔表示，疫情期間，隨著網路使用時間增加，開始養成固定閱讀BBC、CNN國際新聞習慣，國際素養較疫情前提升不少，外語能力有所進步。