店員勸戴口罩遭刺死　桃園藍營議員：「執行防疫」應予國賠

▲市議會國民黨黨團副執行長涂權吉臨時動議，針對龜山超商店員遇害事件提案。（圖／翻攝市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員林正峰針對龜山區超商店員，因協助政府執行防疫，勸導顧客戴口罩不幸被殺事件，24日於市議會提案，建請市府指派副市長召集相關單位依據店員係協助政府執行防疫工作而遇害，積極協助遺屬辦理遇害者後事，並出面協助其家人申請國賠及相關補償。

儘管，林正峰議員身體不適，但關心在地鄉親權益，絲毫不減，委請市議會國民黨團副執行長涂權吉於今天市議會閉會中，臨時動議中提出，獲全體議員無異議通過送請市府研辦。

林正峰議員於提案中指出，龜山區光峰路超商店員21日凌晨遭刺死亡後，鄭市長接受媒體訪問時雖然表達「國法難容，將用最嚴格的標準移送…」；衛福部陳部長受訪時則稱「勸導應以自身安全為考量…」。兩位首長第一時間的發言，並未提及該如何協助本案不幸遇難的店員遺屬。

林議員說，現今無論如何嚴懲凶嫌，已無法挽回店員之寶貴性命，政府除了應正視、並研擬如何確保超商店員等第一線防疫人員們的防疫風險外，更應積極協助本案家屬處理遇害者後事。林議員提案建請市府指派副市長層級，召集法務、勞工、衛生、警察等各單位，依據勞基法協助本案遇害者家屬獲得最高額之「職災」補償；犯罪受害人保護法申請遺屬補償。

另考量本案遇害店員確係因執行政府頒佈之防疫工作，是否符合廣義上執行公務而獲得「因公殉職」 撫恤金補償？或申請國家賠償？提案獲得23位議員連署，於議會臨時動議中請涂權吉議員發言提出，獲無異議通過送請市府研辦。