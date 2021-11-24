藍擬找羅智強空降選高雄市長　陳致中酸：韓國瑜殷鑑不遠





▲近來頻傳羅智強將南下參選高雄市長。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／高雄報導

近來傳出地方大老北上邀請國民黨籍北市議員羅智強參選高雄市長，對此，高雄市長陳其邁不願意評論。不過，國民黨高雄市黨部主委許福明則表示，羅智強是一個具有爆發力跟戰鬥力的人選，若他本人有意願參選，這是好事一樁。

針對羅智強可能參選高雄市長，許福明說他是從媒體新聞上得知這件事情，稱讚羅智強是國民黨中生代的明日之星，在網路上也擁有非常高的聲量與破百萬的支持者，是一個非常具有爆發力和戰鬥力的人選，「如果羅智強本人有意願參選高雄市長，這是好事一樁。」

▲國民黨高雄市黨部主委許福明認為，若羅智強有意願參選是好事一樁。（圖／記者林敬旻攝）

許福明指，近期高雄市黨部也積極在尋覓黨內有意參選高雄市長的優秀人才，也歡迎黨內優秀的同志，為了高雄的未來發展和黨的勝選，勇於投入這場選戰。

高雄市黨部會在黨中央的提名機制和規定的時程內，提出最有勝選機會的人選投入明年的市長選戰，也有信心明年國民黨一定能夠在高雄贏得勝選、重返執政。

高雄市議員陳致中則表示，高雄是包容之都，市民願意給任何政黨及人選表現的機會，但前提在於是否真心為高雄打拚，而不是政治算計利用的工具。韓國瑜的殷鑑不遠，致中奉勸各方欲角逐港都之英豪，誠心誠意、盡心盡力、做暝做日才是基層深切期待！