LINE免費貼圖來了！　8款快下載

LINE快更新，有錢賺！為了鼓勵用戶使用LINE Pay付款，在11月11日前有更新至11.19版本的民眾，將可獲得60元抵用券，包括小7、麥當勞、星巴克與東森寵物雲等皆可使用。對此，有鄉民驚呼收到獎勵金了，且沒有在時間內更新，今（20）日依舊可以獲得抵用金！