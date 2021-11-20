LINE免費貼圖來了！　8款快下載

▲LINE免費貼圖限時下載中！（圖／LINE STORE，下同）
記者邱晟軒／綜合報導
LINE免費貼圖又來了！LINE本周精選了8款貼圖，其中包括了《LINE購物品牌名店×激動小饅頭》、《一眼讓你熊熊愛上SchemingGG》、《LINE 社群 × 喵嗚公園》、《新光三越 × 春天先生》、《LINE購物 夯話題 × ATM》等，用戶只要加入好友或解鎖任務就能免費下載試用。
《LINE購物品牌名店×激動小饅頭》（立即擁有）
下載條件：加入「LINE購物品牌名店」官方帳號，即可下載免費貼圖。
使用期限：90天
《公主派對》（立即擁有）
下載條件：加入「公主派對」官方帳號，即可免費下載。
使用期限：90天
《一眼讓你熊熊愛上SchemingGG》（立即擁有）
下載條件：加入「SchemingGG」好友，即可下載免費貼圖。
使用期限：180天
《LINE 社群 × 喵嗚公園》（立即擁有）
下載條件：加入「LINE 社群」官方帳號，即可免費下載。
使用期限：90天
《新光三越 × 春天先生》（立即擁有）
下載條件：加入「新光三越」官方帳號，即可免費下載。
使用期限：180天
《LINE購物 夯話題 × ATM》（立即擁有）
下載條件：加入「LINE購物 夯話題」官方帳號，即可免費下載。
使用期限：90天
《LINE購物護照★熊大兔兔的冬季生活》（立即擁有）
下載條件：開通LINE購物護照即可下載。
使用期限：90天
《BD醫檢師GOGOGO！》（立即擁有）
下載條件：可直接免費下載貼圖。
使用期限：180天
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