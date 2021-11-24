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社會 社會焦點 保障人權

槍手全身包緊緊！「這一按」洩漏身分　逃大陸成死棋原因曝

記者陳俊宏／綜合報導

新店槍擊案槍手黃泳群犯案後搭機潛逃大陸，在疫情期間形同死棋！因光在廈門就得隔離21天，且一定要隔離期滿才能取得「健康碼」。而他在逃亡前先在高雄驗PCR，以為天衣無縫。但警方掌握到嫌犯搭車前往機場，過海關時得按壓指紋，這枚指紋讓警方成功比對所有跡證確認身分。

這起震驚社會的案件發生在22日，黃嫌於當日上午6時就開車到何男新店住處附近，在該處埋伏約2小時，直到何男上午送孩子上學後回家時，朝對方連開4槍導致當場斃命。

▲▼新店槍擊案，殺手曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼黃姓槍手犯案後變裝，並短暫駐足龍山寺，要將犯案衣物送給遊民被拒。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新店槍殺案黃姓槍手。（圖／記者陳以昇翻攝）

黃嫌犯案後態度從容，依靠換車、變裝製造斷點，企圖躲避警方追緝，當天下午就從桃園機場出境到大陸廈門，目前在當地防疫旅館隔離中。台灣警方已透過《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》正式發函，請求陸方公安局協助逮捕、遣返涉案黃嫌，但迄今未獲陸方回應。

現在入境中國大陸，都需要實名制申請健康碼，在廈門有些場所、商場，甚至在社區，都必須出示綠色健康碼才能通行。由於廈門嚴防疫情擴散，還得隔離21天，沒綠碼想去哪都很難，黃泳群的搭機到廈門的這一步沒算好，讓他蹤跡一一顯露。

現在搭機必須出示72小時內的PCR證明，《東森新聞》報導，黃嫌搭機除出示案發3天前在高雄做的陰性證明外，還填寫健康聲明書，過海關也要按壓指紋，本來全身包緊緊，也因此被採集到生物跡證比對曝光身分。

不過，以往買凶殺人的槍手都會偷渡逃亡，這回黃嫌怎麼冒險搭機？知情人士透露，以往大家都偷渡出去，所以包括檢警調、各路公務機關鎖港口鎖很兇，船老大最近都知道港口風聲鶴唳，再加上這陣子偷渡價錢管道越來越小，跟著水漲船高飆升2、3倍以上，因此他認為黃嫌考量這狀況，乾脆就賭一把。

▼黃嫌全身名牌，包括愛迪達紅藍帽T，褲子、皮帶還是GUCCI。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼「帽T殺手」做案衣服在龍山寺被找到，槍枝則在在出境航廈外水溝尋獲。（圖／記者陳以昇翻攝）

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