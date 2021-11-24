印度法院認定逼兒童口交「非嚴重性侵」　網公憤怒轟：法官腦殘

▲印度高等法院認定逼孩童口交「情節較不嚴重」，將性侵犯減刑至7年，引發眾怒。（示意圖／取自Pixabay）

文／中央社



印度阿拉哈巴德（Allahabad）高等法院最近以罪行「情節較不嚴重」為由，將一名強逼10歲孩童口交的男子的刑期從10年減為7年。這項判決經媒體披露，引發眾怒。

阿拉哈巴德是印度北方省（Uttar Pradesh）的一座大城。

印度多家媒體今天在網站上報導，法官於20日判定，把生殖器放入兒童口中，僅觸犯印度「保護兒童受到性侵犯法」（POCSO）中的「侵入式性侵害罪」（penetrative sexual assault），而非「嚴重性侵害罪」（aggravated sexual assault）。

「侵入式性侵害」的刑罰較「嚴重性侵害」為輕。

相關報導稱，涉案男性嫌犯被控脅迫1名10歲孩童替他口交，事後給受害孩童20盧比（約新台幣7.5元）安撫。孩童回家後，家長詢問錢從哪裏來時，得知事件經過，於是提出告訴。

阿拉哈巴德特別刑事法庭原依「嚴重性侵害」罪名判處嫌犯10年有期徒刑，但嫌犯不服上訴，成功獲阿拉哈巴德高等法院扭轉判決，改依「侵入式性侵害」罪名判處7年有期徒刑，併科5000盧比罰金。

高等法院的判決書說，口交不符「嚴重性侵害罪」的定義，相比之下，「情節較輕的『侵入式性侵害罪』，才是合宜的罪名。」

判決曝光後，印度網友紛紛炸鍋。在「今日印度報」（India Today）的推特帳號，一名網友留言稱「難以置信」，另一名推友則批評「法官腦殘」，也有人要求印度與時俱進，明確修改性侵定義。

然而，這則報導曝光的5天前，印度最高法院才剛針對孟買高等法院的另一宗案例，宣判「性侵」的判定標準不是「肌膚接觸」，而是侵犯的「意圖」。

孟買高等法院今年1月宣判一名隔著衣服猥褻女童的男子性侵罪名不成立，因為沒有「肌膚接觸」；印度最高法院本月18日推翻了這項判決。

印度最高法院說：「法律的制定是為了賦予法條效力，而不是摧毀法條…對法條的任何狹隘和學究式詮釋，只要違反了立法的初衷，就不可接受。」