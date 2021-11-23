小時不讀書長大當記者？　甜心主播喊「很生氣」轉念原因曝

記者陳俊宏／綜合報導

三立主播周楷跨界當起YouTuber，找來同事、甜心主播莊惠琪大聊職場心得。對於網友常說的「小時不讀書，長大當記者」，兩人異口同聲直呼非常生氣，莊也分享後來「轉念」的原因。

周楷推出「楷楷而談」YouTube頻道，他問莊惠琪，很多觀眾很好奇，因為看了許多介紹新聞圈的戲劇，「裡面都演的好像要當主播，要靠著別人的屍體往上爬？」

對此，莊惠琪思考了一下直言，「嚴格來說，是吧」，因每家新聞台播報時段都是固定的，總不可能大家一起播；但其實這也是良性競爭，大家也不會真的說，要在暗地裡去做一些不好事情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼周楷問，「主播是踩著別人屍體往上爬」？莊惠琪說，「嚴格來說是吧」。語畢，兩人大笑。（圖／翻攝「楷楷而談」YouTube）

至於網友常戲稱「小時不讀書，長大當記者」，台大新聞所畢業的周楷直呼，剛入行聽到整個抓狂、超生氣！後來看到網友留言，心中還是會揪一下，但就不理會，「因為吵贏了這個人，還有千千萬萬個網友。」

政大畢業的莊惠琪也說，一開始很介意，因她自認很認真做每一則新聞，記者每天都要準備好吸收一些知識，再內化成自己的話告訴觀眾，付出這麼多的心力做功課 ，才敢把它呈現在大家面前，「你看完就說『記者沒讀書』、『記者智商30不意外』， 這種會很生氣。」

莊惠琪表示，網友太輕易去否定一個人，在工作崗位上付出的熱誠和努力。後來她轉念，認為網友看完報導還留言，就是「愛看又愛罵」，她原則是不要跟讀者、觀眾吵架，雙方可以溝通。

▼記者才不腦殘咧之原來「他」才是最難搞！

