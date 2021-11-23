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年薪500萬中年大叔秀賓士重機　煩惱人生「不知道要追求什麼」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲40歲男網友有房有車有家庭，尋求人生的目標。（圖／翻攝自Dcard）

記者崔子柔／綜合報導

年薪百萬是不少人的階段性目標，近日則有一位自稱「中年大叔」的40歲男子表示，他在3年前達到年薪500萬，老婆的收入也和他差不多，現在有房有車有家庭，「內心其實很徬徨，因為不知道現在要追求什麼」。

原PO 21日在Dcard發文表示，他10多年前在台北市蛋黃區買下房子，想要的東西也都有了，現在覺得人生似乎喪失了目標，他提到自己求學階段都在第一志願，而且不是死讀書型的人，該玩的都有玩到，還交過8任女友。

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原PO指出，他在3年前達成年薪500萬後，就不再追求績效和獎金，去年疫情開始後更少到公司，每週只工作2天左右，才發覺他的團隊即使沒有他管理也能好好運作。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友發文。（圖／翻攝自Dcard）

在家庭方面，原PO說老婆對於料理相當拿手，雖然愛亂買東西，但夫妻倆的收入差不多，「自己賺自己亂花有何不可？」兒子現在在學校保持校排第一，女兒則在他們的安排下就讀歡樂的私立小學，「我每天在家就是打電動，也沒有太多需要我操煩的地方」。

原PO認為，現在的他什麼都有了，但就是缺乏一個目標，內心其實很徬徨，詢問年輕的網友們能否給他一點建議，不少人則留言表示，「去做公益或是創業，創業燒錢又燒腦，希望你會是一個好老闆」、「幫助偏鄉的孩童老人做善事」、「你看起來不像是只想財務自由的人，相反的你是那種希望世界需要你的那種人，不如去創業吧」、「學習新技能、拓展興趣，時間再多，只要興趣也夠多，一定不夠用」。

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